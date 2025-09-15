Partidul lui George Simion a transmis că sub conducerea lui Daniel David se înregistrează cifre alarmante: rata finală de promovare la Bacalaureatul de toamnă este cea mai mică din 2019 încoace, avem cel mai mic număr de înscrişi la Bacalaureatul de toamnă din ultimii 20 de ani, iar nivelul de analfabetism funcţional este îngrijorător de ridicat.

AUR a susținut că „Daniel David a demonstrat că nu este un ministru al Educaţiei, ci un executor bugetar care a ales să mintă, să cenzureze şi să sacrifice viitorul a milioane de români pe altarul unor economii infime şi al unor interese politice obscure”.

Premierul Ilie Bolojan, care este şi senator, și-a apărat ministrul și a spus că responsabilitatea pentru măsurile luate în educație nu aparține lui Daniel David, ci coaliției politice. „Am considerat că este un lucru de respect faţă de domnul ministru David şi faţă de adevăr să iau cuvântul, pentru că deciziile legate de acest pachet nu ţin neapărat de Ministerul Educaţiei, ci ţin de decizii ale coaliţiei care au avut în vedere situaţia reală a României”, a spus Bolojan în Parlament.

„Aceste măsuri au fost propuse în educaţie ca să facă sistemul mai eficient, dar nu asta este reforma în educaţie. Şi stimaţi colegi, de fapt ce s-a făcut? Nu se va mai preda 16 ore sau 18 ore pe săptămână, se va preda 20 de ore. Vi s-au dat datele că suntem într-o medie europeană, de 20 de ore în Germania, 24-25 de ore. O ţară care trăieşte pe datorie, vreţi să rămână cu normele de predare la nivelul cel mai de jos sau peste tot, inclusiv în această zonă, trebuie să le pună la un nivel decent, stimaţi colegi? Şi asta s-a făcut şi asta înseamnă că în loc de 160.000 de posturi de titulari, 30.000 la plata cu ora şi peste 40.000 de posturi care erau susţinute de suplinitori, vor fi astăzi doar jumătate din posturile la plata cu ora, şi deci mai mulţi copii din România vor beneficia de profesori titulari la clasă”, a adăugat el.

Şeful Guvernului a precizat că profesorii vor lucra două ore în plus, ca normă de predare săptămânală, dar „trebuie să debirocratizăm activităţile auxiliare, în aşa fel încât să nu-şi consume timpul cu lucruri care nu înseamnă contact cu elevii”. „Avem mai puţini oameni la plata cu ora şi vă întreb atunci, dacă 70% din directorii de şcoli şi din inspectori aveau plata cu ora, deci puteau preda când aveau doar 2-4 ore de predat, credeţi că nu pot preda dacă trebuie să predea 10 ore şi n-am procedat corect?”, a mai spus Bolojan.

Amintim că profesorii au multe nemulțumiri. Una dintre ele este creșterea normei didactice de predare de la 18 la 20 de ore pe săptămână. Sindicatele acuză că această măsură va duce la restrângeri de activitate și tăieri salariale. Un alt punct criticat este reducerea cu peste 50% a tarifului pentru plata cu ora. Din aceste motive, anul școlar 2025-2026 a început cu o grevă a profesorilor.

Luna trecută, Daniel David a spus că dacă Guvernul Bolojan nu adoptă măsurile pentru reducerea deficitului bugetar, nu vor mai fi bani pentru burse și salarii. După ce sindicaliștii din Educație i-au cerut demisia, ministrul a afirmat că nu are o problemă: „Mereu am spus că, dacă dacă demisia mea ar fi rezolvat problemele, cu plăcere mi-aș fi depus-o”.

