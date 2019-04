Ilinca vandici și-a afișat pe Facebook mesajul de durere la adresa colegului și prietenului ei.

„I will always remember you this way…. ? Dumnezeu sa-ți odihneasca sufletul in pace! ??? @razvan.ciobanu” a scris Ilinca Vandici, alături de o fotografie cu ei doi, la filmările emisiunii.

Răzvan Ciobanu a murit la intrarea în localitatea Săcele din județul Constanța, pe drumul vechi către Tulcea, aflat la o distanță de aproape 20 de km de Năvodari.

Conform IPJ Constanța, accidentul s-a produs din cauza neatenției conducătorului auto, care rula cu o viteză foarte mare și a pierdut controlul volanului.

„În data de 29.04.2019, în jurul orelor 07.15 am fost sesizați de producerea unui accident mortal. Un bărbat, de 43 de ani a condus un autoturism, pe DJ 226, dinspre Năvodari către Săcele și ajungând la intrarea în localitatea Săcele, din cauza neatenției în conducere, a pierdut controlul asupra autoturismului și a părăsit partea carosabilă către dreapta, unde a rulat aproximativ 850 metri, după care a intrat în coliziune cu mai mulți copaci. A rezultat decesul la fața locului a conducătorului auto”, a comunicat, luni, IPJ Constanța.

