De tânăr a făcut cunoștință cu meseria de designer de modă, astfel că la 19 ani a avut prima prezentare de modă alături de Irina Schrotter și de alți designeri din întreaga lume, la expoziția internațională de design vestimentar, la New York.

Colecția sa primăvară-vară „Rochia”, lansată în 27 ianuarie 2009 care conținea 70 de rochii de seară, a primit criticii pozitive de la specialiștii în modă.

Răzvan Ciobanu a fost mereu în centrul vieții publice, astfel că era apropiat de multe vedete din România, care au aacceptat să-i poarte creațiile. Printre acestea Andreea Raicu, Oana Cuzino, Vali Barbulescu, Dragoș Bucurenci, Mircea Solcanu și alții. Colecția „Preciouss” care gravitează în jurul sexualității, a fost lansată în 2009.

A declarat public că este homosexual, însă nu a fost niciodată de acord să vorbească despre acest subiect, considerând că sunt lucruri personale, însă susține că relațiile lui s-au desfășurat firesc, arată Wikipedia.

Pe lângă partenerul său, din viața creatorului de modă au făcut parte și două pisici, Matilda, de care avea grijă încă de când avea 2 zile, iar mai apoi a adoptat încă o pisică din rasa Sphinx, pe nume Lili. Răzvan spunea că își consideră pisicile o parte foarte importantă din viața lui.

Răzvan Ciobanu a fost unul dintre jurații concursului „Bravo, ai stil!”, alături de Iulia Albu, Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu. În ciuda faptului că televiziunea nu făcea parte din pregătirea sa profesională, motivul pentru care a acceptat să facă parte din emisiune a fost faptul că aparține domeniului său și a dorit să participe la un proiect educativ din punct de vedere stilistic.

A urmat un regim drastic

La începutul carierei sale, cunoscutul designer a avut câteva probleme privind greutatea sa. Pe parcursul timpului, acesta a hotărât să rezolve această problemă, consultând un nutruționist, iar mai apoi a urmat o dietă, reușind astfel să ajungă de la 130 de kilograme la aproximativ 83 de kilograme

Timp de 2 ani, Răzvan Ciobanu a locuit în străinătate, iar în decursul acestui timp nu a lansat nicio colecție în România. Cât a fost stabilit în afara țării, acesta a colaborat cu branduri cunoscute cum ar fi: Lowe, Armand Basi, Westwood și o divizie Zara.

Răzvan Ciobanu a declarat că se susține integral din modă și proiecte de design interior. Stilul de viață nu a fost niciodată unul extravagant sau exagerat, acesta susține că singurele lui slăbiciuni ar fi hainele și pantofii.

Implicat într-un scandal cu droguri

Designerul Răzvan Ciobanu și fosta sa colegă de platou de la emisiunea „Bravo, ai stil!”, Raluca Bădulescu, au fost implicați și într-un dosar cu droguri în care apăreau mai multe nume sonore. Ciobanu și Bădulescu au dat declarații în calitate de martori în dosarul numit de presă „Stupefiante pentru VIP-uri”. Pe 12 iulie, au dat declarații la sediul DIICOT Ploiești.

Prezent în cadrul unei emisiuni de la Kanal D, Răzvan Ciobanu a comentat despre cele întâmplate în momentul în care a fost chemat la audieri.

„Eu în ziua în care am fost ridicat de DIICOT am fost foarte șocat. Nu îmi mai aduc aminte mare lucru din ziua asta. Pot să spun doar atât, mai multe vă pot spune avocații mei, am doi avocați. Sunt suspect că aș fi deținut și consumat droguri de risc și mare risc. Eu nu am fumat niciodată… Mi se pare nedrept să trec din nou prin această situație. Eu pot demonstra prin analize că nu consum. Eu pot să spun că nu îi cunosc pe oamenii aia. Nu știam de ce sunt dus la Ploiești. Mi-am făcut multe scenarii. Mă gândeam că m-a reclamat Marius (n.r. fostul lui iubit) pentru „furtul” mașinii. Sau vreo clientă. Țin minte că am ajuns în biroul procurorului și m-a întrebat dacă-i cunosc pe cei din dosar. Le-am cerut poze, după nume nu cunosc pe nimeni. Nu am recunoscut pe nimeni. Este cumva degradant. Eram foarte mulți oameni cunoscuți. Trebuia să ridici două degete și să întrebi dacă poți merge la toaletă, la fumat”, spunea Răzvan Ciobanu.

