Acum am citit stirea si sunt complet zdruncinata si socata… @razvan.ciobanu a fost primul creator de moda cu care am colaborat cand eram doar un copil pentru primul spectacol mare pe care l-am prezentat. Unul dintre primii oameni pe care i-am cunoscut in industrie care a ramas la fel si dupa trecerea anilor: un om zambitor, deschis, cald. Un artist pentru care a facut mereu imposibilul posibil! Sa ai drumul lin Razvan si sa te odihnesti in pace! Condoleante familiei si apropiatilor!