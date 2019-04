Răzvan Ciobanu a fost acuzat că a furat un ceas foarte scump din casa unui prieten, de care îl lega o relație de mai bine de opt ani.

Ciobanu a venit în studiourile Antena Stars alături de avocata lui în luna martie și a vorbit despre episodul furtului,

„Am fost prieteni timp de opt ani de zile, consideră că ajutorul nu a fost reciproc, ci mai mult din partea mea. Eu cumpăr foarte multe haine de la el. Este adevărat că le luam pe caiet, dar nu am întârziat cu plăţile. Era un prieten, nu un amic. M-am dus eu într-o seară la el în magazin, fusesem puţin supărat pe el, s-a bucurat că ne-am văzut. Am luat acasă o pereche de pantofi să îi probez. A doua zi m-am dus înapoi şi am stat cu ei vreo patru ore. Am probat haine, pentru că toate pe care le am sunt mari. Am probat haine în bucătărie, probam acolo pentru că eu nu port lenjerie şi este un magazin în care vin femei. Eram în toaletă pe la opt şi un sfert. M-a strigat că a dispărut un ceas de pe masă din bucătărie. El de foarte multe ori mi-a lăsat mie ceasuri să le arăt. Nu înţelegeam cum mă acuză că i-am furat ceasul. (…) Eu i-am spus că pot merge şi la detectorul de minciuni. Cea mai umilitoare scenă a fost: ceasul este pe tine! Te rog să te dezbraci. I-am spus că mă dezbrac dacă asta îl calmează”, povestea Răzvan Ciobanu.

Fostul iubit i-a spart obrazul cu o bară metalică

Designerul Răzvan Ciobanu a trecut prin momente cumplite, în luna iulie a anului trecut, din cauza fostului său iubit. Acesta l-a lovit cu o bară metalică, din gelozie. El a povestit la Kanal D că bărbatul pe care îl iubea a fost în mai multe ori violent, dar a a întrerupt relația cu acesta atunci când l-a lovit cu ranga.

„Relația noastră a fost una tumultuoasă. Am avut tot felul de episoade. Noi suntem doi bărbați și reacționăm ca doi bărbați. Ne-am mai dat un picior, ne-am mai împins. În momentul în care am realizat că îl iubesc, mi-am promis că nu voi mai fi isteric. Fostul meu iubit este genul de om care nu-ți dă voie să vorbești… Țin minte că prima bătaie a fost când se întorcea de la mama lui de Paște și era cu ouă înroșite. Am aruncat în tot biroul cu ouăle, după aia ne amuzam. După întâmplarea asta (n.r. după bătaie) nu o să mă pot amuza, nu țin minte vreo durere fizică, dar țin minte zgomotul acelei bare de metal care mi-a spart obrazul” .

Răzvan Ciobanu a dat detalii precise despre tot scandalul, spunând, la acel moment, că avea coșmaruri chiar și după ce fizic își revenise de pe urma rănilor.

„Urma să mergem într-o vacanță pe care o plătise el. În capul meu credeam că vom merge împreună, chiar dacă el locuia cu altcineva. M-am dus să-mi fac bagajele. Într-o relație de 5 ani de zile cred că e foarte puțin important cine plătește chiria sau gazul în apartament. A venit foarte nervos: „Ieși afară din casa mea”. I-am zis: „Îmi fac bagajele să plec în vacanță”. El mi-a spus: „Nu pleci nicăieri, am anulat tot”. Știu că am refuzat să plec din casă, mi-am cerut-o cumva: „Dacă vrei să mă lovești, lovește-mă”. Era foarte nervos… E adevărat că l-am ațâțat: „Dacă vrei să dai, dă”. La un moment dat a renunțat să dea cu mâinile și picioarele. Într-un moment de furie a luat o bară rotativă din metal. Țin minte doar zgomotul și că nu am mai putut să mă țin pe picioare și am căzut. Mă trezesc noaptea cu acel zgomot”, povestea Răzvan Ciobanu.

