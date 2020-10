Imagini cutremurătoare de la ATI, proiectate în centrul Bucureștiului

“Dont Take Them for Granted”, proiect public inițiat de comunitatea UNFINISHED, cuprinde imagini și texte realizate de artiștii Cristian Movilă și Capucine Gros, în perioada martie-august, în mai multe spitale din București. Oamenii pot vedea fotografiile, montate într-un film cutremurător, în perioada 9-23 octombrie, în Piața George Enescu din București.

Fotografiile și textele documentează peste 70 de ore din lupta împotriva virusului COVID-19, surprinse chiar în inima secțiilor de Terapie Intensivă (ATI) din principalele spitale publice din București: Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, Spitalul Militar ROL 2 și Spitalul Universitar de Urgență.

Narat de actorul Benedict Cumberbatch și cu videouri auxiliare prezentate de Alfredo Jaar, proiectul reprezintă un apel colectiv de recunoaștere a efortului depus de cei din linia întâi, o forță de muncă aproape invizibilă în spațiul public.

Instalația publică poate fi văzută în Piața George Enescu din București, începând de azi, 9 octombrie, de la ora 19:00, și în fiecare zi, până pe 23 octombrie, de la 11:00, până la miezul nopții.

Accesul este gratuit, însă instalația se poate vizita doar în condițiile de distanțare impuse de COVID-19.

Montajul poate fi vizionat și pe site-ul https://notforgranted.org/.

Citeşte şi:

Surse: Mirel Palada, cercetat penal după ce ar fi refuzat să sufle în aparatul alcooltest și să i se preleveze probe biologice

Florin Cîțu: „Vor exista aceleași facilități fiscale pentru organizarea în 2021 a Euro 2020”

Ai voie să mănânci și să bei apă înainte să faci testul COVID-19? Ce reguli trebuie respectate înaintea testării

Surse Ministerul Sănătății: România a primit de la Comisia Europeană încă 3.600 de flacoane de Remdesivir

Mircea Sandu, trimis în judecată de DIICOT în cazul construirii centrului de fotbal de la Buftea. Prima reacție a fostului șef FRF

PARTENERI - GSP.RO "Te insori cu frumoasa si ramai cu proasta" Afirmație incredibila a unui fost jucător de la FCSB, după ce a divorțat de o bombă sexy

PARTENERI - PLAYTECH BOMBĂ! Drama secretă a lui Brigitte Macron s-a aflat. A murit și a fost îngropat în taină, acum 9 luni

HOROSCOP Horoscop 9 octombrie 2020. Săgetătorii au discuții aprinse cu cei dragi, din cele mai diverse motive

Știrileprotv.ro A fost introdusă declarația pe propria răspundere! Cine va trebui să o completeze și unde