Imagini revoltătoare, cu mai mulți căței spânzurați și abandonați într-un canal din Bihor. Poliția a deschis dosar penal

”În drum spre Oradea, am oprit să verific groapa morții, o groapă unde se aruncă gunoi și din care de șase ani scot câini. Pe mulți dintre ei i-am dat în adopție. M-a îngrozit ce am văzut. De când salvez câini din acest loc nu m-am așteptat niciodată la atâtea cadavre. Trei suflete omorâte. Unul viu am găsit.. Trei ore am stat jos până când am reușit să-l scot pe cel în viață”, a scris Antonia Kertesz, pe 7 ianuarie, manager al adăpostului Antonia Save Animals .

Singurul câine salvat, Dora, avea un ochi afectat grav și un picior rupt.

”M-am furișat în gunoi pe burtă și pe genunchi să ajung la cățelușă și fetița mea de 9 ani m-a ajutat, trăgând-mă cu o lesă când alunecam în mormanul de gunoi. Fără Amira nu aș fi putut să scot din groapă bietul suflet”, a mai notat femeia, care a precizat că nu a primit niciun ajutor de la persoanele care treceau prin zonă.

Antonia Kertesz: ”De când am găsit câini spânzurați, am insomnii”

De când am găsit câini spânzurați, am insomnii. Nu am putut dormi mai mult de 2-3 ore pe noapte, fiindcă mă macină întâmplarea cu groapa morții. Pe noi, iubitori de animale, ne termină cruzimea altora. Antonia Kertesz:

Groapă betonată, dar nesecurizată, se află în perimetrul localităţii Cefa. Zace neacoperită de ani și e folosită ca un ”cavou” pentru animale.

La două zile după ce Antonia Kertesz a difuzat imaginile revoltătoare în spațiul public, un echipaj de poliție a descins la faţa locului: a găsit cadavrele animalelor, a făcut fotografii şi a demarat ancheta.

”În acest caz a fost întocmit dosar penal, iar poliţiştii Secţiei 9 de Poliţie Rurală Cefa efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunii de ucidere a câinilor, cu intenţie, fără drept”, a declarat duminică, 10 ianuarie, comisarul-şef Alina Fărcuţa, purtător de cuvânt IPJ Bihor.

Potrivit OUG 155/ 2001, uciderea câinilor se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la un 3 ani sau cu amendă penală de la 1.000 la 10.000 lei. Recomandări Trei tineri care-au fost aproape de moarte: „Înainte, ne credem niște mici Dumnezei. Apoi îți dai seama cât de mic ești, dar e fain”

Cățelușa salvată va fi operată

Cățelușa salvată din ”groapa morții”, botezată Dora, a fost consultată de veterinarii din Oradea. ”Are fractură de tibie și avulsie glob ocular. Este foarte traumatizată. Vârstă ei este aproximativ 3 ani. Are doar 16 kg. Nici un câine nu merită soarta prin câte a trecut”, a explicat Antonia Kertesz.

Antonia Kertesz.

Luni, 11 ianuarie, managerul adăpostului care reunește 200 de câini, a fost cu Dora la o clinică veterinară din Arad, iar cățelușa va fi supusă unei operații.

Cățelușa, în așteptarea operației.

Foto: Bihoreanul/ Facebook

