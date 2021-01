Imagini revoltătoare, cu un cal abandonat într-un șanț din localitatea Băicoi. Animalul înghețat și cu un picior fracturat, salvat de voluntari

Calul a fost ridicat cu greu din șanțul în care căzuse, iar acum este în siguranță la un adăpost. Nu se știe deocamdată cât timp a stat în șanț și cine este proprietarul care l-a abandonat, fără să-i acorde un minim de ajutor.

”Suntem rezervați în privința șanselor, căci greul abia acum începe, însă dacă e să aibă șansa și să reziste organismul ei la toată durerea, stresul și chinul prin care a trecut, noi o susținem”, notează asociația, pe pagina sa de pe o rețea de socializare.

Are o fractura la nivelul metatarsului drept, însa nu știm momentan cât e de gravă, încercăm să îi facem radiografii, Problema este cât de afectată e la nivel intern, dacă are vreo hemoragie, dacă sunt afectați plamanii… Am crezut de câteva ori că moare, atât de rău tremura și respira.

Asociația Save the Horses: