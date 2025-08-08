Penalizări de 100% pentru clădirile fără autorizație

Proiectul prevede o majorare cu 100% a impozitului, aplicată timp de 5 ani, pentru construcțiile ridicate fără autorizație, cu excepția celor construite înainte de 1 august 2001. Calculul impozitului se va face în funcție de suprafața efectivă a clădirii, măsurată și verificată de autorități.

„Este avută în vedere descurajarea construcțiilor ilegale și creșterea veniturilor la bugetul local, penalizând astfel aceste activități”, arată Ministerul Dezvoltării.

Pentru lucrările autorizate, valoarea de impozitare se va stabili pe baza datelor din documentele oficiale depuse la primărie, cum ar fi cererea de autorizație și proiectul tehnic.

Ce este impozitul pe proprietate

Impozitul pe proprietate este o taxă locală plătită anual către primărie de persoanele fizice și juridice care dețin clădiri și terenuri, potrivit ANAF. Valoarea lui se calculează în funcție de caracteristicile imobilului (suprafață, destinație – locuință sau nerezidențial, materiale), precum și de zona și rangul localității.

Sumele încasate intră în bugetul local și finanțează servicii publice precum drumuri, iluminat, salubrizare sau spații verzi. Plata se face în termenele stabilite de autoritatea locală, de regulă în două tranșe pe parcursul anului.

Amenzi suplimentare pentru clădirile nedeclarate

Impozitul va fi datorat și pentru imobile construite cu autorizație expirată, dacă nu s-a solicitat prelungirea, precum și pentru clădiri ridicate ilegal și constatate de autorități până la 31 decembrie a anului anterior.

Proprietarii care nu își declară clădirile riscă majorări succesive ale impozitului cu 30% pentru fiecare 6 luni de întârziere. În cazul clădirilor parțial finalizate, acestea vor trebui declarate pe baza unui proces-verbal de recepție parțială, iar proprietarii care construiesc în regie proprie vor fi obligați să anunțe primăria.

Drone și imagini satelitare pentru depistarea neregulilor

Autoritățile vor folosi tehnologii moderne, drone, imagini satelitare și inspecții pe teren, pentru a identifica clădirile nedeclarate sau construite ilegal. Aceste date vor putea fi folosite ca probe pentru aplicarea sancțiunilor.

Direcțiile de urbanism și cele fiscale vor colabora pentru schimbul automat de informații despre autorizațiile de construire, valabilitatea acestora și caracteristicile tehnice ale clădirilor.

Ce înseamnă o construcție neautorizată

Potrivit Legii nr. 50/1991, o construcție neautorizată este o clădire ridicată fără autorizație de construire sau cu autorizație expirată pentru care nu s-a cerut prelungirea, ori o clădire folosită fără respectarea completă a procedurilor de autorizare. În practică, intră aici imobilele executate fără acte, cele continuate după ce a expirat autorizația și construcțiile care nu respectă documentația aprobată.

Pentru astfel de situații, proiectul prevede impozite mai mari și sancțiuni, inclusiv majorarea cu 100% a impozitului pe 5 ani după constatarea neregulii.

Exemple de lucrări care pot fi considerate neautorizate

Extinderea casei (o cameră nouă, mansardare, ridicarea unui etaj sau a acoperișului) fără autorizație ori diferit de proiectul aprobat; închiderea unei terase/balcon cu zidărie sau tâmplărie;

terase acoperite, pergole și copertine fixe, foișoare, bucătării de vară, magazii, ateliere sau adăposturi pentru animale construite permanent fără acte;

garaje lipite de casă ori pe limita de proprietate fără respectarea retragerilor; piscine îngropate, platforme mari de beton, ziduri de sprijin ori gabioane executate fără avize;

garduri mai înalte decât permis, mutate pe domeniul public sau spre drum fără acord;

străpungeri și modificări structurale (mutarea pereților portanți, schimbarea pantei/înălțimii șarpantei) fără autorizare;

containere locuibile sau case modulare așezate „temporar”, dar folosite permanent;

panouri fotovoltaice pe sol cu stâlpi/fundații sau pe acoperiș dacă modifică substanțial structura;

racorduri și instalații exterioare (fose, puțuri, cămine tehnice) fără avize;

schimbarea destinației unei anexe (de exemplu, atelier transformat în spațiu comercial) fără documentație.

Toate acestea devin ilegale dacă sunt făcute fără autorizația/avizele cerute sau nu respectă proiectul aprobat și regulile locale (PUG/PUZ, POT/CUT, retrageri, zone protejate). Cel mai sigur pas este să ceri mai întâi un certificat de urbanism de la primărie, unde îți spune exact ce ai voie, ce avize îți trebuie și la ce distanțe față de vecini trebuie să respecți.

Schimbări și pentru impozitul pe mijloacele de transport

Pentru vehiculele cumpărate, înmatriculate și vândute în același an, impozitul va avea un singur termen de plată, adică data vânzării. Proprietarii vor trebui să depună declarația de radiere în 30 de zile și să achite toate taxele restante înainte de scoaterea din circulație a mașinii.

Impozitul va reflecta valoarea de piață a proprietății

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că noua grilă de impozitare va fi calculată în perioada următoare și publicată până la 1 septembrie. Aceasta va ține cont de suprafața proprietății, de zona în care este amplasată și de rangul localității.

„Pentru un imobil din București ar trebui să se plătească un impozit puțin mai mare decât unul dintr-un alt oraș reședință de județ, în acea reședință de județ puțin mai mare decât a unui orășel mai mic și, bineînțeles, acolo puțin mai mare decât dintr-o comună”, a explicat prim-ministrul.

Primarul PSD al municipiului Buzău, Constantin Toma, a afirmat recent că „se vor mări cu 70%. Asta este ideea din acest moment” în privința impozitelor locale.

Majorarea impozitelor pe proprietate este prevăzută în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și trebuia să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2025, dar a fost amânată pentru 2026 din motive electorale.

