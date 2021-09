„Inițial am zis că o persoană care a făcut două doze și are și istoric de trecere prin boală, teoretic are un răspuns imun suficient de robust încât să nu mai fie nevoie în perioada celor șase luni care urmează de o doză de rapel”, a precizat medicul.

Totuși, în cazul acestor persoane, momentul îmbolnăvirii ar trebui să fie cel în funcție de care se decide administrarea dozei suplimentare de vaccin.

„Dacă boala s-a produs la interval scurt de timp de la vaccinare sau chiar între două doze, practic, persoana respectivă e ca și cum ar fi făcut trei doze de vaccin, dar asta nu conferă o protecție mai de durată, ci un răspuns inițial mai ridicat. Din acest punct de vedere, acele persoane au și ele nevoie de booster”, a explicat Valeriu Gherghiță.

Pe de altă parte, „persoanele care au fost vaccinate cu schema inițială și la interval de trei-șase luni au făcut boala, teoretic pot să amâne fără nicio problemă doza trei pentru că boala în sine funcționează pe principiul de booster, de stimulare a răspunsului imun”, a adăugat Gheorghiță.

În ceea ce privește posibilele reacții adverse de după administrarea dozei 3, Valeriu Gheorghiță a precizat că datele provenite din studiile făcute în Israel, acolo unde au fost administrate peste 3 milioane de doze booster, arată că „nu avem o frecvență și o intensitate mai mare a reacțiilor adverse la doza 3 comparativ cu primele 2 administrări. (…) Profilul de siguranță este la fel ca la celalte doze”.

20.387 de persoane au fost vaccinate cu doza 3, astăzi, în prima zi de administrare a dozei suplimentare de vaccin în România, potrivit datelor anunțate de Comitetul Național pentru Coordonarea Activităților privind Vaccinarea anti-COVID (CNCAV).

Citeşte şi:

Mesaj în fața aroganței tinerilor educați și creativi: „Diplomele nu înlocuiesc sacrificiul pentru binele comun!”

Curtea de Apel Cluj anulează hotărârile Guvernului privind certificatul verde și prelungirea stării de alertă

Macron semnează un contract militar major pentru înarmarea Greciei și cere Europei „să nu mai fie naivă”

PARTENERI - GSP.RO Ion Țiriac și-a luat revanșa! Ce cadou i-a făcut Simonei Halep, în ziua în care a împlinit 30 de ani

Playtech.ro IREAL! Florin Zamfirescu, despre divorțul de Cătălina Mustață: ‘Consuma alcool și făcea urât’

Observatornews.ro Răzbunarea migranților. Șoferii europeni râd de vizele pe 3 luni oferite de britanici: Își bat joc de noi. Să iasă singuri din rahatul în care au intrat

HOROSCOP Horoscop 28 septembrie 2021. Racii revin la sentimente mai bune, de voie, de nevoie, în tot ce este legat de evoluția profesională

Știrileprotv.ro Două fetițe din Roman își vând plângând jucăriile pe stradă pentru ca părinții să aibă bani de facturi. ”Altfel ne taie curentul”

Telekomsport Impresiile unui polonez ajuns în Mioveni: ”Nu am întâlnit niciodata aşa ceva în Polonia”. Ce spune despre români