De Cristian Otopeanu,

Sub privirile locuitorilor încântaţi, care au ieşit pe balcoanele unei clădiri rezidenţiale din cartierul San Francisco, poliţiştii au interpretat mai multe melodii, inclusiv „We are the champions” a formaţiei britanice Queen.

Timp de aproximativ 20 de minute, locuitorii au dansat pe balcoane pe ritmurile melodiilor interpretate de poliţişti.

„Vom continua să facem acest lucru în fiecare weekend, până când vom omorî coronavirusul şi nu invers”, au spus reprezentanţii Poliţiei din Panama, potrivit Agerpres.

Cel mai recent bilanţ naţional în Panama indică aproximativ 3.400 de cazuri de infectare şi 87 de decese.

