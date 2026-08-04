Ilie Bolojan, anunțul momentului în criza carburanților

Tot în conferința de ieri, Bolojan a explicat și că majorarea prețurilor pentru benzină și motorină a venit ca urmare a unei probleme care „se bazează pe capacitatea de aprovizionare”.

Astăzi, Ilie Bolojan a anunțat că „situația s-a îmbunătățit”.

„Datele arată că situația s-a îmbunătățit. Rafinăria OMV procesează la capacitate maximă, iar Petromidia funcționează la aproximativ 85% din capacitate și este așteptată să revină la un regim normal de funcționare până la finalul săptămânii. În acest moment, nu anticipăm probleme privind aprovizionarea cu combustibil pentru populație, agricultură și transportatori”, a scris Ilie Bolojan în postarea de pe Facebook.

Cât costă un litru de benzină sau motorină, azi, 4 august 2026

Benzina și motorina au rămas marți, 4 august 2026, cu prețurile aproape constante de acum două zile, după ce anterior au avut loc mai multe scumpiri.

Cea mai ieftină benzină standard costă azi între 9,41 și 9,51 de lei/l, iar cea mai ieftină motorină standard se vinde cu 10,57-10,83 de lei/l.

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