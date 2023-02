Potrivit TASS, care citează autoritățile locale, incendiul a izbucnit în suburbiile oraşului Sevastopol. Echipajele de intervenție au reușit să stingă flăcările în jurul orei locale 10.51.

Mihail Razvojaev, guvernatorul numit de Moscova în Crimeea, a anunțat că incendiul a izbucnit într-un imobil cu două etaje în care se aflau muncitori pentru autostrada Tavrida, un nou drum care va lega oraşele Sevastopol şi Simferopol din Crimeea, notează Reuters.

A two-story construction module caught fire in occupied #Sevastopol, #Crimea. The fire took place on an area of 200 square meters. Five people died. pic.twitter.com/VWakU9QfJl