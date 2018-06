Knightsbridge este unul dintre importante cartiere din Londra, iar hotelul care a luat foc se afla în renovare, arată CNN.

Incidentul aduce aminte de tragedia petrecută la Greenfell Tower, în care au murit 72 de oameni, iar alți 70 au fost răniți.

We’ve now got 20 fire engines and around 120 firefighters and officers tackling a fire on the roof of a hotel in #Knightsbridge https://t.co/Q8RMsTDSTf © @jackwmartin_ pic.twitter.com/npRctIYOvk

