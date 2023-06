O înregistrare video cu un elicopter și o coloană mare de fum și flăcări la un depozit de combustibil din apropiere de Voronej, oraș care se află la jumătatea distanței dintre Rostov și Moscova, pe autostrada M4, a apărut pe rețelele sociale din Rusia.

Videoclipul a fost verificat de BBC. Dar incendiul a fost confirmat și de guvernatorul regional din Voronej, Alexander Gusev, care a declarat că 100 de pompieri lucrează pentru a-l stinge. Oficialul nu a precizat ce anume a provocat incendiul.

⚡️The Russian Air Force has reportedly struck at the fuel depot in #Voronezh, where #Wagner PMC troops were reported, to deprive them of access to fuel, local media reported. pic.twitter.com/IfXch2ncty — KyivPost (@KyivPost) June 24, 2023

Potrivit Kyiv Post, depozitul ar fi fost lovit de un elicopter al armatei regulate ruse, pentru a împiedica accesul la combustibil al trupelor Wagner.

Trupele Wagner controlează în acest moment orașul Rostov, iar sursele BBC spun că mercenarii Wagner au intrat de fapt și în Voronej, în drumul lor probabil spre Moscova, care s-a baricadat, în așteptarea unui eventual conflict.

Incendiul, semnalat de publicația ucraineană Kyiv Post, este unul dintre primele semne ale incidentelor armate generate de „rebeliunea armată” a mercenarilor Wagner

Au mai existat și alte semne. Elicoptere ale armatei ruse au deschis focul asupra unui convoi militar al mercenarilor din grupul Wagner pe autostrada M4 din afara oraşului Voronej, a constatat un jurnalist al agenției Reuters.

The moment the Russian Air Force hit a truck in the Voronezh region. pic.twitter.com/rPNP2Y2w4T — Michael Weiss (@michaeldweiss) June 24, 2023

După ce bloggerul de război Alexander Kots a postat imagini cu un elicopter rusesc Mi-8 posibil atacat de forțele Wagner, RIA Novosti a admis că aeronava s-a prăbușit în regiunea Voronej, scrie site-ul independent rus Meduza.

Alte surse citate de publicația independentă rusă TheIns spun că de fapt trei elicoptere au fost doborâte de mercenarii Wagner.

Rusia se află în mijlocul unui conflict intern, după ce fondatorul grupului paramilitar Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat război conducerii militare a țării și a anunțat că a preluat controlul orașului Rostov pe Don, aflat la 1.000 de kilometri de Moscova – o escaladare dramatică a conflictului său cu Serghei Șoigu.

Mai multe surse spun că Wagner a ajuns și în Voronej, la 400 de kilometri de capitala Rusiei, care s-a baricadat.

Vladimir Putin a spus că „toți cei care au mers pe calea trădării vor fi trași la răspundere”, iar procurorii ruși l-au acuzat oficial pe Prigojin de „revoltă armată”.

