Fiasco-ul din jurul acestui examen, dublat de un alt scandal uriaș legat de corectarea lucrărilor de liceu, a provocat un val de indignare populară. În marile orașe au izbucnit proteste de amploare, iar manifestanții cer acum demisia ministrului educației.

Restricții dure până la finalul lunii iunie

Ministerul Electronicii și Tehnologiei Informației din India a ordonat ca accesul la Telegram să rămână restricționat complet până pe 22 iunie, data la care este programată noua sesiune a examenului.

Mai mult, oficialii au impus limitări și asupra funcționalităților platformei: utilizatorii nu vor putea edita postările existente până pe 30 iunie, pentru a preveni modificarea retroactivă a mesajelor de către rețelele de fraudă.

„Aceste două măsuri au fost luate în interesul ordinii publice, ca răspuns la utilizarea organizată a platformei de către rețele care vizează fraudarea candidaților”, a transmis Agenția Națională de Examene din India (NTA).

Miza uriașă: peste două milioane de candidați pe locuri limitate

Testul Național de Eligibilitate pentru Admitere (NEET) este unul dintre cele mai dure și competitive examene din lume.

Anual, peste două milioane de tineri indieni concurează pentru un loc la facultățile de profil, visând la o carieră în medicină.

Sesiunea din mai a fost anulată complet după ce s-a dovedit că subiectele fuseseră divulgate ilegal. Presa locală a continuat investigațiile care arătau că broșurile cu întrebări și răspunsuri circulau contracost pe diverse grupuri clandestine de pe aplicația Telegram.

Această adevărată „piață neagră” a subiectelor, unde rețelele criminale vând testele celor care oferă mai mult, a fost creată din cauza concurenței acerbe și a sumelor uriașe investite de familii în meditații.

Un profesor de chimie, considerat „creierul” din spatele fraudei

Biroul Central de Investigații (CBI) din India a preluat cazul și a anunțat deja arestarea principalului suspect. Spre surpriza opiniei publice, „creierul” operațiunii este un profesor de chimie care era implicat direct în procesul de organizare din cadrul Agenției Naționale de Examene.

Pentru a stopa fenomenul și a recâștiga încrederea publicului, Ministerul Educației a lansat de urgență un portal web specializat.

Autoritățile îndeamnă cetățenii să raporteze anonim despre orice declarație suspectă din mediul online, despre conținut neautorizat legat de subiectele de examen, ori despre activități frauduloase sau tentative de vânzare a testelor.

În contextul unei piețe a muncii extrem de dure în India, unde obținerea unui loc de muncă stabil și bine plătit este o raritate, tinerii se pregătesc intens ani de zile pentru aceste examinări.

Compromiterea sistemului de examinare lovește direct în speranțele unei întregi generații, transformând o problemă educațională într-o criză politică majoră pentru guvernul de la New Delhi.

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