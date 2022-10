Imaginile de pe camerele de supraveghere chiar înainte de prăbușire au arătat un grup de tineri făcând fotografii în timp ce alții încercau să clatine podul suspendat din Morbi dintr-o parte în alta, înainte de a se prăbuși în râu.

Vă avertizăm că urmează imagini cu puternic impact emoțional:

Surveillance video shows the moment a bridge in western India collapsed on Sunday, plunging people into the river below and killing at least 134. The bridge was packed with sightseers enjoying Diwali when it collapsed. pic.twitter.com/Fkcw5FdzqB