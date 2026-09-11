- ROMÂNIA
- INTERNAȚIONAL
- AFACERI
- DIVERTISMENT
- ȘTIINȚĂ
- SĂNĂTATE
- SPORT
- SHOP
Inflația din România a scăzut la 6,2% în luna august, față de 8,2% în iulie și 10,4% în iunie, conform datelor publicate de INS. Deși indicatorul s-a redus semnificativ comparativ cu vârful de 10,85% din mai, specialiștii atrag atenția că această scădere nu reflectă o îmbunătățire a economiei, ci ieșirea din calcul a șocurilor generate anul trecut.
Cuprins:
„Scăderea inflației nu vine dintr-o răcire a cererii sau dintr-o victorie a politicii monetare, ci din ieșirea din comparație a șocurilor de anul trecut. Liberalizarea prețului la energia electrică din iulie 2025 și majorarea TVA și a accizelor din august 2025 au ieșit, rând pe rând, din calculul „an după de an”. Efectul se vede imediat: energia electrică apare acum cu o creștere anuală de doar 1,82%, după ce în lunile anterioare depășise 50%”, subliniază experții Frames într-o analiză citată de News.ro.
Deși inflația anuală a scăzut, rata medie a ultimelor 12 luni rămâne ridicată, la 9,5%. Astfel, între septembrie 2025 și august 2026, prețurile de consum au fost, în medie, cu 10% mai mari decât în perioada similară anterioară.
Un alt aspect îngrijorător este evoluția prețurilor carburanților. În august, motorina standard a atins un maxim istoric de 10,98 lei pe litru, determinând Guvernul să reducă temporar acciza cu 20% între 16 și 31 august. În ciuda acestei măsuri, combustibilii s-au scumpit pe parcursul unui an cu 17,03%, benzina cu 25,49%, iar motorina cu 34,61%. „Marele semn de întrebare rămâne evoluția prețului carburanților”, a declarat Adrian Negrescu, managerul Frames.
Problema principală, potrivit analizei, este de natură fiscală și de reglementare. La 1 iulie 2026, plafonarea adaosului comercial, impusă prin OUG 19/2026, și cotele reduse de accize au expirat, ceea ce a contribuit la creșterea prețurilor în condițiile unor cotații internaționale tensionate.
Un punct pozitiv al analizei Frames constă în scăderea prețurilor alimentare. În luna august, mărfurile alimentare s-au ieftinit cu 0,71% față de luna anterioară și au înregistrat o creștere anuală de doar 2,62%, mult sub indicele general. „Recolta a făcut diferența: legumele sunt cu 8,51% mai ieftine decât acum un an, cartofii cu 15,21%, iar fructele proaspete cu 18,18%,” au explicat experții.
De asemenea, gazele naturale au înregistrat o scădere de 3,44% comparativ cu august 2025. Totuși, alte categorii de servicii continuă să înregistreze creșteri semnificative, precum chiriile, care au avansat cu 39,7% într-un an. „Serviciile cresc încă în două cifre, într-o lună în care indicele general a coborât la 6,2%. Acesta este semnalul că presiunea de fond nu a dispărut”, avertizează Frames.
În pofida scăderii inflației, Banca Națională a revizuit prognoza pentru finalul anului 2026 la 6,1%, în creștere față de estimarea anterioară de 5,5%. Revenirea în intervalul-țintă de 2,5% plus/minus un punct este așteptată abia în ultimul trimestru din 2027. „Dezinflația nu vine pe fondul unei economii care se răcește controlat, ci al uneia care s-a oprit”, conchide analiza Frames, citată de News.ro.