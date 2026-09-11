Inflația din România a scăzut la 6,2% în luna august, față de 8,2% în iulie și 10,4% în iunie, conform datelor publicate de INS. Deși indicatorul s-a redus semnificativ comparativ cu vârful de 10,85% din mai, specialiștii atrag atenția că această scădere nu reflectă o îmbunătățire a economiei, ci ieșirea din calcul a șocurilor generate anul trecut.

Inflația rămâne ridicată pe ultimele 12 luni

„Scăderea inflației nu vine dintr-o răcire a cererii sau dintr-o victorie a politicii monetare, ci din ieșirea din comparație a șocurilor de anul trecut. Liberalizarea prețului la energia electrică din iulie 2025 și majorarea TVA și a accizelor din august 2025 au ieșit, rând pe rând, din calculul „an după de an”. Efectul se vede imediat: energia electrică apare acum cu o creștere anuală de doar 1,82%, după ce în lunile anterioare depășise 50%”, subliniază experții Frames într-o analiză citată de News.ro.

Deși inflația anuală a scăzut, rata medie a ultimelor 12 luni rămâne ridicată, la 9,5%. Astfel, între septembrie 2025 și august 2026, prețurile de consum au fost, în medie, cu 10% mai mari decât în perioada similară anterioară.

Combustibilii s-au scumpit pe parcursul unui an cu 17,03%

Un alt aspect îngrijorător este evoluția prețurilor carburanților. În august, motorina standard a atins un maxim istoric de 10,98 lei pe litru, determinând Guvernul să reducă temporar acciza cu 20% între 16 și 31 august. În ciuda acestei măsuri, combustibilii s-au scumpit pe parcursul unui an cu 17,03%, benzina cu 25,49%, iar motorina cu 34,61%. „Marele semn de întrebare rămâne evoluția prețului carburanților”, a declarat Adrian Negrescu, managerul Frames.

Problema principală, potrivit analizei, este de natură fiscală și de reglementare. La 1 iulie 2026, plafonarea adaosului comercial, impusă prin OUG 19/2026, și cotele reduse de accize au expirat, ceea ce a contribuit la creșterea prețurilor în condițiile unor cotații internaționale tensionate.

Prețul în scădere al alimentelor, factorul pozitiv în reducerea inflației

Un punct pozitiv al analizei Frames constă în scăderea prețurilor alimentare. În luna august, mărfurile alimentare s-au ieftinit cu 0,71% față de luna anterioară și au înregistrat o creștere anuală de doar 2,62%, mult sub indicele general. „Recolta a făcut diferența: legumele sunt cu 8,51% mai ieftine decât acum un an, cartofii cu 15,21%, iar fructele proaspete cu 18,18%,” au explicat experții.

De asemenea, gazele naturale au înregistrat o scădere de 3,44% comparativ cu august 2025. Totuși, alte categorii de servicii continuă să înregistreze creșteri semnificative, precum chiriile, care au avansat cu 39,7% într-un an. „Serviciile cresc încă în două cifre, într-o lună în care indicele general a coborât la 6,2%. Acesta este semnalul că presiunea de fond nu a dispărut”, avertizează Frames.