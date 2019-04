Sute de oameni s-au adunat luni seara pentru a aduce un ultim omagiu lui Nipsey Hussle, rapperul american care a fost împușcat mortal duminică în fața magazinului său de îmbrăcăminte din Los Angeles. La un moment dat, panica s-a răspândit rapid în rândul mulțimii, după ce focuri de armă s-ar fi auzit în zonă.

Mai multe echipaje de Poliție au fost trimise la fața locului. Reprezentanții Poliției din Los Angeles au precizat într-un mesaj pe Twitter că informațiile privind folosirea armelor nu au fost corecte.

The Los Angeles Times scrie la priveghiul lui Nipsey Hussle a avut loc o altercație.

Publicaţia The Los Angeles Times informează că a avut loc o altercaţie şi mai multe persoane au fost înjunghiate, două fiind în stare critică.

Un reprezentant al Poliției din Los Angeles a precizat că scandalul a pornit, după ce o persoană prezentă la priveghi a fost înjurată și ar fi fluturat un pistol.

A vigil for Nipsey Hussle turned violent and chaotic at the corner where the rapper was killed. He was shot outside his clothing shop in Los Angeles.

