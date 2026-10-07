Veniturile totale medii lunare ale gospodăriilor din România au înregistrat o creștere de 8% în al doilea trimestru al anului 2026, ajungând la 10.204 lei pe gospodărie și 4.222 lei pe persoană, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică (INS). Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, veniturile au înregistrat un avans de 7,4% pe gospodărie și 10,4% pe persoană.

Cheltuielile totale medii lunare ale gospodăriilor au fost de 8.650 lei

În paralel, cheltuielile totale medii lunare ale gospodăriilor au fost de 8.650 lei (3.579 lei pe persoană), reprezentând 84,8% din veniturile totale, în creștere cu 635 de lei pe gospodărie față de primul trimestru din 2026. De asemenea, acestea au crescut cu 7,6% față de trimestrul II din 2025, arată datele INS.

Potrivit INS, veniturile bănești medii lunare ale gospodăriilor au fost de 9.748 lei pe lună (4.033 lei pe persoană), în creștere cu 8,4% față de primul trimestru al anului. Veniturile în natură au reprezentat 456 lei lunar pe gospodărie (189 lei pe persoană), înregistrând o creștere de 1,7% față de trimestrul precedent.

Salariile brute și alte drepturi salariale au constituit principala sursă de venit, cu o medie de 7.354 lei lunar pe gospodărie. Acestea au reprezentat 72,1% din veniturile totale în trimestrul II 2026, în creștere ușoară față de cele 70,8% din trimestrul anterior.

Veniturile din prestații sociale au contribuit cu 2.005 lei lunar pe gospodărie, echivalentul a 19,6% din totalul veniturilor, mai puțin față de ponderea de 21,2% din primul trimestru.

Diferențe semnificative între veniturile din mediul urban și rural

Analiza INS relevă diferențe semnificative între veniturile din mediul urban și rural. În orașe, venitul mediu lunar pe gospodărie a fost de 11.118 lei, cu 1,2 ori mai mare decât în mediul rural, unde s-a situat la 9.032 lei. Pe persoană, veniturile lunare au fost de 4.997 lei în urban, de 1,5 ori mai mari decât cele din rural (3.331 lei).

Structura veniturilor variază și ea între cele două medii. În urban, salariile brute și alte drepturi salariale au reprezentat 75,6% din totalul veniturilor, cu 8,9 puncte procentuale mai mult decât în rural.

În schimb, în mediul rural, veniturile din prestații sociale au avut o pondere de 21%, iar veniturile în natură au atins 6,8%, de 2,3 ori mai mari decât în urban.

Consumul, principala destinație a cheltuielilor gospodăriilor

Cheltuielile bănești medii lunare au fost de 8.279 lei pe gospodărie (3.426 lei pe persoană), în creștere cu 8,2% față de trimestrul I 2026, conform datelor INS.

Consumul a fost principala destinație a cheltuielilor gospodăriilor, cu o medie lunară de 4.936 lei pe gospodărie (57% din total). Transferurile către stat, sub formă de impozite, taxe și contribuții, au însumat 3.159 lei pe gospodărie, reprezentând 36,5% din totalul cheltuielilor.

În mediul urban, cheltuielile medii lunare pe gospodărie au ajuns la 9.437 lei, de 1,2 ori mai mari decât în mediul rural.

În orașe, ponderea cheltuielilor pentru impozite și taxe a fost de 38,4%, cu 4,8 puncte procentuale mai mare față de rural. În schimb, în mediul rural, contravaloarea consumului de produse din resurse proprii a avut o pondere mult mai mare, de 7,3%, de 3 ori mai mare decât în urban.

Structura cheltuielilor de consum

Conform clasificării standard pe destinații a cheltuielilor de consum (COICOP), cea mai mare parte a cheltuielilor medii lunare de consum ale gospodăriilor s-a îndreptat către produse agroalimentare și băuturi nealcoolice, în valoare de 1.581 lei pe gospodărie (32% din cheltuieli, în creștere cu 0,6 puncte procentuale față de trimestrul anterior).

Pe locul al doilea s-au situat cheltuielile pentru locuință, apă, electricitate și combustibili, cu o pondere de 16,5%, în scădere cu 3,8 puncte procentuale față de trimestrul I 2026.

Alte cheltuieli importante

Alte cheltuieli importante au fost cele pentru îmbrăcăminte și încălțăminte (7,9% din cheltuieli, în creștere cu 1,2 puncte procentuale), transport (7,6%, în creștere cu 0,9 puncte procentuale) și mobilier, dotarea și întreținerea locuinței (7,1%, în creștere cu 0,3 puncte procentuale).

În schimb, cheltuielile pentru educație au rămas modeste, la doar 22 lei pe gospodărie lunar, reprezentând 0,5% din total, valoare neschimbată față de primul trimestru din 2026.

Un alt aspect evidențiat de INS îl reprezintă creșterea cu 2,3% a contravalorii consumului de produse agroalimentare și nealimentare din resurse proprii.