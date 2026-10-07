BRomania merge la terapie după despărțirea de iubită. „Nu prea am avut grijă de mine pe partea personală”

Matei Dima, sau BRomania, așa cum îl știe toată lumea, a avut parte de multe schimbări în ultimul an. După despărțirea de iubită, actorul a mers la terapie și deși a trecut un an de la separare, acesta continuă să meargă la psiholog.

„Din păcate, nu prea am avut grijă de mine pe partea personală din cauza acestui an foarte plin. A trebuit să dau jos multe dintre kilogramele luate pentru film, a trebuit să mă ocup și de sănătatea mea mintală cu pauze și cu terapie”, a spus BRomania pentru Spynews.ro.

Actorul a mai spus că, în continuare, face terapie și că acest lucru îl ajută foarte mult. BRomania spune că problemele se pot rezolva în timp. Da, continui terapia și mi se pare că e ca la un antrenament. O să ajungi să ai un corp frumos dacă faci pe termen lung treaba aia, nu doar când ai o problemă”, a mai spus el.

„Iubire și nuntă? Nu, mai aveți de așteptat!”, a mai spus el. „Dar știți ce? Sunt atât de multe fete frumoase aici, încât cine știe? Sunt toate cu ochii pe mine, iar tu mă ții aici la interviu... Lasă-mă și pe mine să merg să agăț!”, a mai adăugat Matei Dima pentru sursa citată.

În luna septembrie a anului trecut, Aflat la premiera filmului său, „SITUATIONSHIPS- Combinații, nu relații”, Matei Dima, Bromania, a făcut primele declarații despre despărțirea de Fabiola.

„Da, se pare că nu se mai ajunge la altar. A fost o despărțire amiabilă. Nu a fost niciun fel de profitabilitate sau ce s-a sugerat. Singura chestie de care, într-adevăr, s-a profitat a fost iubirea sinceră a fiecăruia dintre noi. Nu știu dacă poți să treci peste, în special când ai de promovat un film, este destul de oribil.