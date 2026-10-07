Frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii gigantului Dedeman, au deschis un proces împotriva Statului Român, nemulțumiți de despăgubirea primită pentru terenul expropriat în comuna Miroslava, județul Iași. Potrivit documentelor depuse la Judecătoria Iași, suma oferită pentru un metru pătrat a fost de doar 5 lei, echivalentul a aproximativ un euro. Cei doi antreprenori solicită recalcularea compensației și speră să obțină 250 de euro pe metru pătrat, adică de 250 de ori mai mult, conform Wikipress.

Terenul fraților Pavăl expropriat pentru șoseaua de centură a Iașului

Terenul fraților care conduc imperiul Dedeman, are o suprafață de 133 de metri pătrați și face parte dintr-o proprietate mai mare, de 3,5 hectare, deținută de frații Pavăl în satul Uricani, comuna Miroslava, județul Iași.

Acesta se află pe traseul viitoarei variante ocolitoare a municipiului Iași, etapa sudică pentru trafic greu, un proiect aflat încă în faza de documentație.

Exproprierea a fost realizată de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România (CNAIR), iar despăgubirea stabilită pentru teren este de 671,90 lei.

Asta înseamnă că statul român a plătit 5 lei pe metru pătrat pentru terenul de 133 de mp.

Frații Pavăl susțin că nu au fost notificați în mod corespunzător despre cuantumul despăgubirii.

„Menționăm că Hotărârea nr.183/29.09.2020 emisă de către Compania de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA de stabilire a cuantumului despăgubirii nu ne-a fost comunicată în mod legal, astfel că am luat la cunoștință despre existența acesteia în cursul anului 2026 când am solicitat-o de la cartea funciară. În ceea ce privește despăgubirea, expropriatorul a stabilit suma de 671,90 lei. Considerăm că această sumă nu reprezintă o justă despăgubire, întrucât nu corespunde cu valoarea reală a terenului expropriat”, se arată în cererea depusă la instanță.

Deocamdată, Judecătoria Iași nu a stabilit data primului termen de judecată.

Suma pe care o vor frații Pavăl pe terenul din Miroslava

În plângerea depusă la Judecătoria Iași, frații Pavăl solicită nu doar o majorare substanțială a despăgubirii pentru terenul expropriat, ci și evaluarea eventualelor pierderi cauzate de modificarea configurației și valorii economice a proprietății rămase.

Mai exact, aceștia cer pe terenul de 133 de metri pătrați suma de 173.000 lei, adică în jur de 1.300 lei pe metru pătrat, echivalentul a aproximativ 250 euro/mp. Asta înseamnă o sumă de peste 257 de ori mai mare decât cea primită.

„Exproprierea a fost una parțială, astfel încât o parte a imobilului a rămas în proprietatea reclamantului. Prin expropriere s-a modificat configurația, suprafața și limitele proprietății, aspecte care pot determina diminuarea valorii economice a terenului rămas. Solicit ca prin expertiza ce va fi dispusă să se determine dacă și în ce cuantum partea de proprietate rămasă a suferit o depreciere. Expertul va avea în vedere, între altele: suprafața rămasă, forma terenului înainte și după expropriere, frontul stradal, accesul, configurația parcelei, posibilitatea de construire, retragerile față de noua limită, utilitățile, destinația urbanistică, afectarea funcțională a terenului, orice alte elemente care influențează valoarea economică a proprietății rămase. În situația în care expertiza va confirma existența unei deprecieri, solicit obligarea pârâtului la plata diferenței de valoare determinate prin expertiză”, au precizat aceștia în plângere.

Despăgubiri totale de 2,2 milioane lei pentru 362 de proprietari

Proiectul variantei de ocolire sudică a municipiului Iași a presupus exproprierea a 40,9 hectare de teren, care aparțin unui număr de 362 de proprietari, inclusiv autorităților locale din comunele Ciurea și Miroslava.

Valoarea totală a despăgubirilor oferite de stat a fost de 2,2 milioane de lei, potrivit datelor publicate de Wikipress.

Frații Pavăl, care dețin cel mai mare retailer de bricolaj din România, au înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de 13,1 miliarde de lei, un profit net de 1,6 miliarde de lei și datorii de 2 miliarde de lei.