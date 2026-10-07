CCR decide dacă Guvernul trebuie să plătească 5.000.000.000 de lei pentru salariile restante ale magistraților

Curtea Constituțională a României ar urma să decidă miercuri, 7 octombrie 2026, dacă Guvernul trebuie să plătească 5.000.000.000 de lei pentru salariile restante ale magistraților. CCR are pe ordinea de zi a ședinței și cererea de soluționare a conflictului juridic de natură constituțională dintre Executiv și Înalta Curte de Casație și Justiție, depusă de premierul interimar Ilie Bolojan în data de 2 iulie.

CCR analizează cererea premierului interimar privind plata restanțelor salariale ale magistraților

Cazul ridicat de premierul interimar Ilie Bolojan vine în urma unei hotărâri pronunțate pe 5 mai 2026 de Curtea de Apel București, care obliga Guvernul să achite integral restanțele salariale ale magistraților până în anul 2026, inclusiv printr-o rectificare bugetară.

La scurt timp după această decizie, Ilie Bolojan a sesizat CCR, susținând că puterea judecătorească „nu are legitimitatea și nici competența tehnică” pentru a stabili cum sunt distribuite fondurile din bugetul general consolidat.

„În acest moment, puterea judecătorească nu are nici competența tehnică, nici legitimitatea de a stabili cum anume se distribuie banii publici dintr-un buget general consolidat, obligând Guvernul să aloce sume pentru un singur sector. E vorba de plata restanțelor salariale din zona de justiție. Instanța perturbă direct echilibrul bugetar național, act ce reprezintă o ingerință directă în activitatea executivă a statului”, a declarat Ilie Bolojan la acel moment, citat de News.ro.

Ce spune Guvernul despre plata celor 5.000.000.000 de lei

Guvernul susține că, potrivit Legii 500/2002 privind finanțele publice, elaborarea bugetului de stat, rectificările bugetare și alocările din Fondul de rezervă bugetară sunt atribuții exclusive ale puterii executive și legislative. În acest context, intervenția ÎCCJ ar reprezenta o încălcare a principiului separației puterilor în stat.

ÎCCJ cere fonduri pentru drepturile salariale câștigate în instanță

De cealaltă parte, ÎCCJ a inițiat mai multe demersuri pentru a obține plata restanțelor salariale câștigate de magistrați prin procese.

În martie 2026, ÎCCJ a formulat o plângere prealabilă împotriva Guvernului și Ministerului Finanțelor, acuzând refuzul acestora de a asigura fondurile necesare. În lipsa unei soluții favorabile, Curtea Supremă a sesizat Curtea de Apel București, care a dat câștig de cauză magistraților pe 5 mai. Decizia obligă Guvernul să plătească suma de 4,8 miliarde de lei, reprezentând restanțe salariale și penalități.

Totuși, Guvernul și Ministerul Finanțelor au făcut recurs, cazul fiind acum pe rolul instanței supreme, care urmează să ia o decizie finală pe 8 octombrie 2026. Între timp, CCR trebuie să stabilească dacă se confirmă conflictul juridic între cele două instituții ale statului.

Sesizarea lui Sorin Grindeanu privind programul SAFE se află pe agenda CCR de miercuri

Pe agenda CCR se află miercuri și sesizarea președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, care reclamă un conflict juridic între Guvern și Parlament. Acesta vizează o ordonanță legată de programul SAFE, care prevede măsuri pentru siguranța și asigurarea fluxurilor economice. Pronunțarea în acest caz fusese inițial amânată pentru 7 octombrie 2026.