Șoferul care a intrat cu TIR-ul direct într-o benzinărie pe Valea Oltului era băut. Turcul a fost rănit grav în accident

Șoferul care a intrat marți cu TIR-ul într-o benzinărie din Călimănești, pe Valea Oltului, era băut în momentul producerii accidentului. Bărbatul de 58 de ani, cetățean turc, a fost rănit și transportat la spital, unde testatarea a indicat o valoare de 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Un accident rutier grav s-a produs marți, într-o benzinărie de pe DN 7, la ieșirea din Călimănești, județul Vâlcea. Un autocamion a intrat într-o pompă de alimentare cu carburant, provocând distrugeri și scurgeri mari de combustibil. Șoferul, un cetățean turc în vârstă de 58 de ani, a fost rănit și transportat la spital. Traficul pe DN 7, între Râmnicu Vâlcea și Sibiu, a fost blocat pentru intervenția echipajelor.

Camionul a distrus pompele de carburant

Accidentul s-a produs într-o zonă cu trafic intens. Din primele verificări, polițiștii au stabilit că un bărbat de 58 de ani, cetățean turc, aflat la volanul unui autocamion fără încărcătură, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi intrat direct într-o pompă de alimentare cu carburant din incinta stației. În urma impactului, pompa a fost distrusă și s-au produs scurgeri mari de combustibil, fiind necesară intervenția unei autospeciale CBRN.

Șoferul turc a fost dus la spital

În urma accidentului, camionagiul a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Inițial, polițiștii au spus că șoferul de TIR nu a putut fi testat cu aparatul alcooltest din cauza stării în care se afla, urmând să îi fie recoltate probe biologice la unitatea medicală.

Ulterior, polițiștii vâlceni au anunțat că în urma testării cu aparatul etilotest efectuate la unitatea medicală rezultatul a indicat o concentrație de 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cetățenii, evacuați pe o rază de 200 de metri

Având în vedere scurgerile importante de combustibil, pompierii au intervenit cu o autospecială CBRN, pentru asigurarea măsurilor necesare în astfel de situații.

Autoritățile au dispus evacuarea persoanelor aflate pe o rază de 200 de metri în jurul locului accidentului. „Pentru siguranța lor, până la finalizarea operațiunilor specifice, au fost evacuați toți cetățenii pe o rază de 200 de metri”, au transmis pompierii.