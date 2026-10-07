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Un cuplu din SUA a cumpărat un pulover cu doar 58 de cenți. Câteva luni mai târziu, acesta s-a vândut cu 43.020 de dolari

Alexandra Bercea
Alexandra Bercea
Jurnalist
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Mai multe pulovere pe umerașe
Pulovere pe umerașe. Sursa foto: Shutterstock
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Un pulover cumpărat cu doar 58 de cenți dintr-un magazin Goodwill din Asheville, Carolina de Nord, s-a dovedit a avea o legătură surprinzătoare cu istoria fotbalului american.

Cuprins:

Cei doi au cumpărat puloverul negru cu auriu în 2014

În 2014, cuplul din Tennessee, Sean și Rikki McEvoy, a cumpărat un pulover negru cu auriu, intenționând să-l vândă în magazinul lor de haine vintage din Knoxville. Câteva luni mai târziu, au descoperit că acesta ar fi putut aparține legendarului antrenor Vince Lombardi.

Potrivit publicației Times of India, puloverul a fost ulterior vândut la licitația Sports Platinum Night organizată de Heritage Auctions în februarie 2015, pentru suma de 43.020 de dolari.

Inițial, puloverul părea doar o piesă vestimentară obișnuită. Cei doi l-au găsit într-un magazin Goodwill unde articolele erau vândute la kilogram, iar prețul final al puloverului a fost de doar 58 de cenți.

Cuplul a analizat piesa vestimentară mai atent după câteva luni

Planul lor era să-l includă în colecția magazinului lor de haine vintage. Însă câteva luni mai târziu, în timp ce urmăreau un documentar despre Vince Lombardi, cei doi au observat o imagine cu antrenorul purtând un pulover aproape identic.

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Această descoperire le-a trezit curiozitatea, determinându-i să examineze mai atent piesa. În interiorul puloverului, au găsit o etichetă de bumbac alb pe care era scris de mână „Lombardi 46”. Potrivit Heritage Auctions, această inscripție reprezenta dovada clară că puloverul îi aparținea lui Lombardi.

Antrenorul purtase această haină în perioada în care activa ca asistent al antrenorului principal al echipei U.S. Army Black Knights la West Point, înainte de a intra în NFL, notează Times of India.

Anii petrecuți de Lombardi la West Point au fost cruciali pentru cariera sa de antrenor, oferindu-i ocazia să-și dezvolte stilul de a antrena. Imaginile din acea perioadă îl arată purtând același pulover distinctiv negru cu auriu, consolidând astfel conexiunea dintre piesa vestimentară și antrenor.

Puloverul avea o poveste interesantă

Conform Heritage Auctions, acesta fusese donat magazinului Goodwill de văduva lui Bill Wannamaker, un fost coleg al lui Lombardi care a activat ca antrenor la West Point în anii '40 și '50. Astfel, traseul puloverului de la West Point la un magazin de caritate din Carolina de Nord devine mai ușor de explicat.

Odată identificată legătura cu Vince Lombardi, puloverul a devenit mai mult decât un simplu articol de îmbrăcăminte. În final, un colecționar anonim a plătit 43.020 de dolari pentru a deține această piesă unică, un salt impresionant de la prețul inițial de 58 de cenți.

Într-un alt caz, o jachetă de încălzire purtată de legendarul Wilt Chamberlain în timpul finalei NBA din 1972 a fost vândută cu suma impresionantă de 89.600 de dolari. Descoperirea a fost făcută de Quinn Brown, un tânăr de 19 ani din Portland, Oregon, care a achiziționat piesa istorică dintr-un magazin second-hand din Hillsboro pentru doar 3 dolari.

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Tags: SUA (Statele Unite ale Americii)
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