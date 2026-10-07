Angajații din România se bucură de o minivacanță prelungită la finalul lunii noiembrie 2026 datorită sărbătorilor legale de Sfântul Andrei, celebrată pe 30 noiembrie, și Ziua Națională a României, pe 1 decembrie.

Aceste sărbători pică luni și marți, ceea ce asigură patru zile libere consecutive pentru cei care lucrează de luni până vineri.

Minivacanță de sâmbătă până miercuri, pentru români

Calendarul minivacanțelor 2026. Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Minivacanța începe sâmbătă, 28 noiembrie, iar angajații își vor relua activitatea pe 2 decembrie, adică miercuri.

Acest interval de repaus nu necesită utilizarea concediului de odihnă, însă depinde de organizarea fiecărui angajator, mai ales în sectoarele unde programul de lucru nu poate fi întrerupt.

Cele două zile libere au semnificații aparte. Pe 30 noiembrie, este sărbătorit Sfântul Apostol Andrei, considerat Ocrotitorul României.

La doar o zi distanță, 1 Decembrie marchează 108 ani de la Marea Unire din 1918, un moment istoric important pentru România.

Cine nu va avea liber în minivacanța de Sfântul Andrei și 1 Decembrie 2026

Codul Muncii (Legea nr. 53/2003) reglementează clar aceste sărbători legale. Articolul 139 stipulează că, în zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie, angajații au dreptul la liber.

Totuși, există sectoare unde activitatea nu poate fi întreruptă, precum sănătatea sau alimentația publică.

Pentru acești salariați, legislația prevede compensarea muncii prestate prin zile libere acordate în următoarele 30 de zile.

Spor de 100% din salariu, pentru angajații care nu au liber de Sf. Andrei și 1 Decembrie

Dacă acest lucru nu este posibil, se oferă un spor de cel puțin 100% din salariul de bază.

Regula nu se aplică în locurile de muncă unde specificul procesului de producție impune continuitatea. În astfel de cazuri, angajații beneficiază de compensații conform legii.