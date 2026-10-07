Suma câștigată de Mihai Trăistariu în 2026 din garsonierele închiriate la mare: „Toamna bag niște bani înapoi”

După ce toată vara a închiriat garsoniere la mare, Mihai Trăistariu a vorbit din nou despre sumele pe care le-a câștigat în acest an, dezvăluind că nu a dus-o deloc rău.

Celebrul cântăreț a afirmat că el începe promovarea afacerii de la mare încă din ianuarie, iar în lunile de vară apartamentele pe care le închiriază sunt pline de turiști. Și, după ce sezonul estival se încheie, Mihai Trăistariu începe să renoveze locațiile și să le pună la punct pentru următorul an.

„Am încheiat și cu turiștii. Eu am opt apartamente la malul mării. În unul locuiesc, iar pe celelalte șapte le închiriez turiștilor. A fost o vară plină. La fel, mă ocup foarte cum se cade și cum trebuie de închirierea lor. De la 1 ianuarie postez: «Hai la mare! Cine vrea o cazare...» nu știu ce... Eu le dau aproape integral, 99% sunt date. Doar dacă îmi abandonează cineva sau îmi dă o «țeapă» în mijlocul verii, că nu mai vine trei zile. Dar, în rest, am full, n-am loc. De pe o zi pe alta... imediat pleacă unii, vin alții. Așa am avut până pe 18 septembrie inclusiv, când mi-au plecat ultimii turiști. Deci am avut o vară arhiplină!

Am câștigat și de acolo 35.000 de euro. Atâta fac eu într-o vară din turism, după ce plătesc taxe, comisioane, tot ce mai am, TVA și așa... Dar e bine! Deci mi-a mers bine și cu turismul. Acum renovăm. Asta facem toamna. Luăm totul la puricat, pentru că au mai dat cu pumnul în frigider, au mai... Nu știu ce au mai făcut acolo, o canapea s-a mai zgâriat, mai vin cu câte o pisică, mai nu știu ce... Trebuie renovat, spălat tot: draperii, perdele, perne. Trebuie tot refăcut, trebuie văruit. Deci toamna noi renovăm puțin. Bag niște bani înapoi, dar nu mulți. Zic un 2.000 - 3.000 de euro pentru toate, ca să le punem la punct, să le pregătim pentru anul viitor. Dar mi-a mers bine și pe partea asta”, a spus artistul pentru Cancan.

În urmă cu aproximativ o lună, Mihai Trăistariu dezvăluia și câți bani a câștigat din concertele pe care le-a avut în vara acestui an: 25.000 de euro din 144 de concerte!