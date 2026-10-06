Turcia inaugurează pe 9 octombrie tronsonul Çerkezköy-Kapikule, parte a liniei feroviare Halkali-Kapikule, în cadrul unei ceremonii la care va participa președintele Recep Tayyip Erdoğan. După finalizarea proiectului, călătoria de la Istanbul la granița Bulgariei va putea fi redusă la 1,5 ore, potrivit marica.bg.

Istanbul, la doar 1,5 ore de granița cu Bulgaria

Vineri, turcii inaugurează noua linie feroviară până la Kapikule. Trenurile vor putea circula cu până la 200 km/h, iar capacitatea de transport către Europa va crește de patru ori.

Doar o oră și jumătate va dura călătoria cu trenul de la Halkaliı, în Istanbul, până la granița cu Bulgaria, atunci când întreaga linie feroviară de mare viteză Halkali-Kapikule va fi finalizată. Primul pas important va fi făcut pe 9 octombrie. Atunci va fi inaugurat tronsonul de 153 de kilometri Çerkezköy-Kapikule, cel mai lung segment al proiectului.

Astfel, Turcia va construi practic o nouă poartă feroviară către Bulgaria și Europa. În prezent, legătura feroviară internațională Istanbul-Sofia trece prin Edirne, Kapikule, Svilengrad și Plovdiv. Călătoria se desfășoară pe infrastructura feroviară existentă și este semnificativ mai lungă, deoarece noua linie turcă nu continuă deocamdată pe teritoriul Bulgariei.

353 de kilometri de șine, 31 de poduri, 8 tuneluri, două viaducte și 114 pasaje

Noul tronson nu reprezintă însă doar o înlocuire a șinelor. Este construit ca o linie feroviară modernă, cu două căi, electrificată, proiectată pentru viteze de până la 200 km/h și dotată cu sisteme moderne de semnalizare de nivel 1. De-a lungul traseului au fost construite 31 de poduri, opt tuneluri realizate prin metoda „cut-and-cover”, două viaducte, 114 pasaje și 175 de podețe. În total, au fost montați 353 de kilometri de șine.

După finalizarea întregului proiect, timpul de călătorie dintre Halkali și Kapikule va fi redus de la aproximativ patru ore la doar 1,5 ore. Pentru trenurile de marfă, reducerea timpului va fi și mai importantă: de la 8,5 ore la aproximativ 3,5 ore.

Proiectul va schimba semnificativ și capacitatea coridorului feroviar către Bulgaria, autoritățile turce estimând că aceasta va crește de patru ori.

Capacitatea anuală pentru pasageri va crește de la aproximativ 600.000 la aproape 3 milioane de persoane, iar în cazul transportului de marfă, creșterea este și mai importantă: de la 1,5 milioane de tone la 9,5 milioane de tone.

Acest lucru este deosebit de important pentru Bulgaria, deoarece ruta Istanbul-Kapikule este una dintre principalele căi feroviare prin care mărfurile turcești ajung pe piața europeană.

Potrivit ministrului turc al transporturilor și infrastructurii, Abdulkadir Uraloğlu, în 2024, 86% din exporturile Turciei transportate pe calea ferată au trecut prin acest coridor.

Kapikule va deveni un important nod feroviar

Deosebit de importantă pentru Bulgaria este modernizarea gării Kapikule, aflată în apropierea graniței cu Bulgaria. Numărul liniilor ferate din gară va crește de la 23 la 42, iar lungimea lor totală va ajunge de la 14.840 la 29.680 de metri. În plus, tronsonul de aproximativ 2,4 kilometri dintre Kapikule și granița bulgară va fi transformat într-o linie cu două căi. Acest lucru va crește posibilitățile de primire și manevrare a trenurilor și este de așteptat să reducă timpii de așteptare la trecerea frontierei.

Turcia prevede, de asemenea, accelerarea controalelor vamale și tehnice.

Pentru Bulgaria, acest lucru este deosebit de important din cauza volumului foarte mare de transport de marfă care trece prin punctul de frontieră Kapitan Andreevo.

Când va ajunge trenul rapid la Plovdiv

Noua linie turcă va ajunge până la graniță, dar nu va continua ca linie de mare viteză și pe teritoriul Bulgariei. După Kapikule, trenurile trec prin Kapitan Andreevo și Svilengrad, iar de acolo circulă pe rețeaua feroviară bulgară către Plovdiv și Sofia.

Prin urmare, inaugurarea noului tronson nu înseamnă automat că, începând din 9 octombrie, pasagerii vor putea călători cu 200 km/h de la Istanbul la Plovdiv. Pentru ca acest lucru să fie posibil, este necesară și modernizarea corespunzătoare a infrastructurii bulgare.

Tocmai de aceea, noua linie turcă poate fi considerată prima jumătate a unui viitor coridor feroviar rapid între Istanbul, Plovdiv și Sofia. Dacă, în viitor, tronsonul bulgar va fi modernizat pentru viteze mai mari, efectul investiției se va putea simți direct de către pasagerii care călătoresc din Plovdiv și Sofia.

Legătura cu Europa

Turcia consideră linia Halkali-Kapikule una dintre cele mai importante legături feroviare ale sale cu Europa. Linia face parte din extinderea europeană a coridorului feroviar care leagă Asia de Europa. Acesta pornește de la Baku-Tbilisi-Kars, traversează Turcia, iar prin legătura feroviară de peste Bosfor conectează partea asiatică și partea europeană a țării.

Noua linie către Kapikule urmează să consolideze continuarea europeană a acestui traseu.

Proiectul este legat și de planurile pentru coridorul de transport pentru dezvoltare, care va conecta regiunea Golfului cu Europa prin Turcia.

În cadrul proiectului au fost construite noi gări în Babaeski, Lüleburgaz și Büyükkarıştıran.

Gările din Kapikule și Edirne sunt, de asemenea, modernizate. La Çerkezköy sunt construite o clădire pentru personalul gării de marfă și un atelier pentru locomotive.

Turcia construiește segmentul Ispartakule-Çerkezköy și legătura dintre Ispartakule și Halkalı.

Pentru pasagerii bulgari, cel mai important rezultat al proiectului este că Istanbulul va fi conectat mult mai rapid cu granița Bulgariei. În consecință, viitorul călătoriei cu trenul între Istanbul și Plovdiv depinde în mare măsură de capacitatea Bulgariei de a-și moderniza propria rețea feroviară pe ruta Kapitan Andreevo-Plovdiv.