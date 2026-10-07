Polițiștii din București fac percheziții după protestele violente din Piața Victoriei, de pe 15 septembrie

Polițiștii din București fac 21 de percheziții și pun în aplicare tot atâtea mandate de aducere în dosarul privind violențele de la protestul ciobanilor din 15 septembrie. Cei vizaţi ar fi agresat jandarmi şi jurnaliști. Până acum, în acelaşi dosar au fost dispuse 38 de măsuri preventive.

Percheziții în București și 11 județe după violențele din 15 septembrie

Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București efectuează, miercuri, 7 octombrie, 21 de percheziții domiciliare și pun în aplicare 21 de mandate de aducere într-un dosar penal care vizează incidentele violente produse în timpul protestului din 15 septembrie, din Piața Victoriei. Acțiunea este desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București și vizează cercetări pentru instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și lovire sau alte violențe.

Perchezițiile au loc în municipiul București și în județele Giurgiu, Călărași, Teleorman, Argeș, Brăila, Maramureș, Galați, Sălaj, Mureș, Brașov și Iași.

Potrivit Poliției Capitalei, cercetările vizează incidentele produse în contextul protestului din 15 septembrie, desfășurat în Piața Victoriei. „În fapt, la data de 15 septembrie 2026, în contextul protestului desfășurat în Piața Victoriei, o parte dintre participanți ar fi exercitat acte de violență și ar fi proferat amenințări la adresa jandarmilor aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu”, transmite Poliția Capitalei.

Jandarmi loviți cu pumnii și bâtele

Conform anchetatorilor, mai multe obiecte ar fi fost aruncate în direcția efectivelor de jandarmi. „Astfel, mai multe obiecte, respectiv borduri, sticle, garduri metalice și obiecte pirotehnice, ar fi fost aruncate de către participanții violenți în direcția efectivelor de jandarmi”, se arată în comunicat.

Polițiștii susțin că unii dintre manifestanți ar fi avut un comportament fizic agresiv și ar fi lovit mai mulți jandarmi cu pumnii, picioarele și obiecte din lemn, inclusiv bâte.

Ancheta vizează și acte de violență asupra unor angajați ai unui trust media aflați la fața locului. „Totodată, unii dintre autori ar fi exercitat acte de violență fizică asupra a două persoane angajate ale unui trust media, aflate la fața locului în exercitarea atribuțiilor de serviciu”, precizează Poliția Capitalei.

În timpul manifestației, mai mulți protestatari ar fi provocat, de asemenea, distrugeri unei autospeciale și altor bunuri care aparțin Jandarmeriei.

21 de persoane, aduse cu mandat

Pentru administrarea materialului probator, polițiștii pun în executare, miercuri, 21 de mandate de percheziție domiciliară și 21 de mandate de aducere.

Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratelor de Poliție Județene Teleorman, Argeș, Brăila, Maramureș, Galați, Sălaj, Mureș, Brașov și Iași, precum și al echipelor de intervenție din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii din cadrul Serviciului Grupuri Infracționale Violente și Serviciului de Investigații Criminale Central. Dosarul vizează infracțiunile de instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și lovire sau alte violențe.