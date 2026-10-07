Românii care vor să reducă factura la încălzire în sezonul rece pot începe cu un truc simplu și ieftin. De multe ori, uităm de conductele neizolate de apă caldă din pivniță, pod sau subsol. Potrivit calculelor Finanztip și co2online, citate de HNA, izolarea acestor conducte ar putea reduce cu circa 70% pierderile de căldură.

Cum să faci economii la factura de încălzire

Înainte de a cheltui mii de lei pe un sistem nou de încălzire, merită să verificați cum arată conductele prin care circulă apa caldă.

Țevile neizolate din spațiile reci ale casei, cum ar fi pivnița sau subsolul, sau chiar cele care trec prin curte sau garaj, pot pierde o mare parte din căldură înainte de a ajunge în interiorul locuinței.

Izolarea țevilor poate aduce economii serioase la căldură Sursa foto: Shutterstock

Concret, plătim bani pentru a încălzi spații pe care nu le folosim.

Calculele realizate de organizația germană co2onilne arată pierderi de 265 kWh de căldură pe an pentru fiecare metru liniar de conductă neizolată.

„Cu o investiție minimă în materiale, pierderile de căldură pot fi reduse cu până la 70%.”, spun experții germani.

Mai ales casele mai vechi au astfel de probleme.

Sandra Duy, expertă în renovări eficiente energetic la Finanztip , subliniază: „Izolația nu costă de obicei mult.”

În Germania există chiar și o lege care prevede obligația de a izola conductele de apă caldă aflate în spații neîncălzite.

Cât costă izolarea țevilor de căldură

Pentru izolarea țevilor din pivniță sau subsol pot fi folosite învelișuri din spumă de polietilenă (PE), cu fantă, care sunt ușor de montat.

Pentru situații cu cerințe mai stricte împotriva incendiilor se poate folosi vata minerală acoperită cu folie de aluminiu sau cauciuc flexibil.

Izolarea țevilor de apă caldă este una dintre cele mai accesibile lucrări de tip Do-It-Yourself (DIY), având o perioadă de amortizare extrem de rapidă.

În marile magazine de bricolaj din România (Dedeman, Leroy Merlin, Brico Depôt, Mathaus), prețurile medii pentru materialele menționate sunt următoarele:

Izolație tubulară din spumă de polietilenă (PE), grosime perete 6 - 9 mm (pt. țevi de 1/2", 3/4" sau 1") - cost mediu - 2,50 - 5,00 lei / metru liniar (se vinde la tuburi de 1m sau 2m)

Tuburi din cauciuc elastomeric (flexibil), grosime perete 9 - 13 mm - cost mediu 6,00 - 15,00 lei / metru liniar

Cochilii din vată bazaltică/minerală cu folie de aluminiu, grosime perete 20 - 30 mm (rezistență mare la foc) - cost mediu 18,00 - 35,00 lei / metru liniar

Bandă adezivă din aluminiu (pt. sigilare/îmbinări), rolă de 10m - 50m - cost mediu 15,00 - 35,00 lei / rolă

Bandă adezivă textilă (Duct Tape / PVC), rolă de 25m - 50m, cost mediu 12,00 - 25,00 lei / rolă

Concret, ca să izolăm singuri 15 metri de conductă neizolată din subsol sau pivniță am plăti în jur de 80 de lei pentru varianta economică cu spumă sau în jur de 350 de lei pentru varianta rezistentă la foc cu vată minerală și aluminiu.

Însă investiția va fi amortizată rapid, având în vedere că nu o să mai pierzi căldură.

Cei care vor să facă singuri izolarea termică a țevilor trebuie să fie foarte atenți la îmbinări și să nu lase porțiuni de țeavă descoperite. Coturile, îmbinările și racordurile trebuie tăiate în așa fel încât să nu lase spații prin care să se piardă căldura. Acestea pot fi fixate cu bandă adezivă la sfârșit.