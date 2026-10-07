TAROM anunță probleme temporare la cumpărarea biletelor. Potrivit companiei, disponibilitatea locurilor pe zborurile internaționale poate fi afișată incorect.

Probleme la cumpărarea online a biletelor

TAROM anunță că actualizările efectuate în această perioadă pe website-ul companiei și verificarea sistemelor de rezervări pot afecta temporar achiziția biletelor și afișarea disponibilității locurilor, în special pentru zborurile internaționale.

Compania precizează că operațiunile de zbor se desfășoară normal, în contextul informațiilor apărute în spațiul public. „În această perioadă, compania efectuează lucrări de actualizare a website-ului și de verificare a sistemelor de rezervări”, transmite TAROM într-un comunicat emis marți, 6 octombrie 2026.

TAROM: Disponibilitatea locurilor poate să nu fie actualizată în timp real

Potrivit companiei aeriene, în următoarele zile pot apărea dificultăți temporare în procesul de achiziție a biletelor. De asemenea, disponibilitatea locurilor afișată pe website poate să nu reflecte în timp real situația existentă în sistemul de rezervări. TAROM precizează că această situație poate apărea „în special în cazul zborurilor internaționale”.

Compania recomandă pasagerilor care întâmpină probleme la rezervarea sau cumpărarea biletelor să solicite asistență directă din partea operatorului aerian.

„Pasagerii care întâmpină astfel de dificultăți sunt rugați să contacteze Call Center TAROM pentru verificarea directă a locurilor disponibile și asistență în efectuarea rezervării și achiziției biletelor”, se arată în comunicat.

Ce pot face pasagerii

Pasagerii care au probleme cu achiziția biletelor sau vor să verifice disponibilitatea locurilor pot contacta Call Center-ul TAROM la următoarele numere de telefon:

(004) 021 9978

(004) 0800 500 131

(004) 0371 529 000

Compania poate fi contactată și prin e-mail, la:

rezervari@tarom.ro

contact@tarom.ro

supervisor@tarom.ro

TAROM precizează că lucrează pentru finalizarea actualizărilor „în cel mai scurt timp”

TAROM: Operațiunile de zbor se desfășoară normal

În comunicatul transmis marți, TAROM subliniază că lucrările de actualizare a website-ului și verificarea sistemelor de rezervări nu afectează desfășurarea normală a operațiunilor de zbor. Problemele semnalate vizează temporar procesul de achiziție online a biletelor și afișarea disponibilității locurilor în sistemul online, în special pentru zborurile internaționale.

Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM a fost înființată în anul 1954 și își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor.