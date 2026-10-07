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TAROM anunță probleme temporare la cumpărarea biletelor. Potrivit companiei, disponibilitatea locurilor pe zborurile internaționale poate fi afișată incorect.
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TAROM anunță că actualizările efectuate în această perioadă pe website-ul companiei și verificarea sistemelor de rezervări pot afecta temporar achiziția biletelor și afișarea disponibilității locurilor, în special pentru zborurile internaționale.
Compania precizează că operațiunile de zbor se desfășoară normal, în contextul informațiilor apărute în spațiul public. „În această perioadă, compania efectuează lucrări de actualizare a website-ului și de verificare a sistemelor de rezervări”, transmite TAROM într-un comunicat emis marți, 6 octombrie 2026.
Potrivit companiei aeriene, în următoarele zile pot apărea dificultăți temporare în procesul de achiziție a biletelor. De asemenea, disponibilitatea locurilor afișată pe website poate să nu reflecte în timp real situația existentă în sistemul de rezervări. TAROM precizează că această situație poate apărea „în special în cazul zborurilor internaționale”.
Compania recomandă pasagerilor care întâmpină probleme la rezervarea sau cumpărarea biletelor să solicite asistență directă din partea operatorului aerian.
„Pasagerii care întâmpină astfel de dificultăți sunt rugați să contacteze Call Center TAROM pentru verificarea directă a locurilor disponibile și asistență în efectuarea rezervării și achiziției biletelor”, se arată în comunicat.
Pasagerii care au probleme cu achiziția biletelor sau vor să verifice disponibilitatea locurilor pot contacta Call Center-ul TAROM la următoarele numere de telefon:
Compania poate fi contactată și prin e-mail, la:
TAROM precizează că lucrează pentru finalizarea actualizărilor „în cel mai scurt timp”
În comunicatul transmis marți, TAROM subliniază că lucrările de actualizare a website-ului și verificarea sistemelor de rezervări nu afectează desfășurarea normală a operațiunilor de zbor. Problemele semnalate vizează temporar procesul de achiziție online a biletelor și afișarea disponibilității locurilor în sistemul online, în special pentru zborurile internaționale.
Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM a fost înființată în anul 1954 și își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor.
TAROM este membră a Alianței SkyTeam din 25 iunie 2010 și deține o flotă de 14 aeronave. Compania are în portofoliu peste 50 de destinații operate cu aeronave proprii sau deservite de partenerii săi code share. Din anul 1993, TAROM este companie membră a Asociației Internaționale a Transportatorilor Aerieni (IATA).
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