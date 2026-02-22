Reacție de urgență în familia regală după intervenția poliției la Wood Farm

Arestarea sa a fost efectuată după ce șase vehicule neînregistrate și opt ofițeri în civil au sosit la Wood Farm, locuința recentă a fostului prinț, mutat din Windsor.

Evenimentul a stârnit reacții puternice în rândul familiei regale. Fiicele lui Andrew, prințesa Beatrice și prințesa Eugenie, sunt „absolut îngrozite” de situație și, conform unei surse citate de The Standard, au inițiat „discuții de criză” cu unchiul lor, regele Charles, pentru a stabili următorii pași. De asemenea, se pare că relațiile dintre Beatrice, Eugenie, tatăl lor și mama lor, Sarah Ferguson, rămân tensionate, deși fiicele mențin un contact regulat cu părinții lor.

Declarații tensionate și poziția oficială a regelui Charles

Autoarea regală Ingrid Seward a declarat: „Vor apărea îndoieli în mintea lor – acele vacanțe pe care le-au avut în copilărie, fondurile pe care tatăl lor le-a pus în contul bancar, toate lucrurile frumoase de care s-au bucurat. Undeva în mintea lor se vor întreba de unde au venit, de fapt, banii aceia. Din păcate, vor începe să pună la îndoială tot ce le-a spus vreodată tatăl lor.”

Între timp, locul unde se află fosta ducesă de York, Sarah Ferguson, rămâne un mister. Se înțelege că aceasta ar fi plecat la începutul lunii februarie într-o cabană din Verbier, Elveția.

Într-o declarație oficială, regele Charles a subliniat că „legea trebuie să-și urmeze cursul” și că poliția are „sprijinul său deplin și necondiționat”. Acesta a adăugat: „Am aflat cu cea mai profundă îngrijorare vestea despre Andrew Mountbatten-Windsor și suspiciunea de abatere în funcție publică. Ceea ce urmează acum este procesul complet, echitabil și adecvat prin care această problemă este investigată în mod corespunzător și de către autoritățile competente.”

Arestarea lui Andrew vine după ce Departamentul de Justiție al Statelor Unite a publicat recent o nouă serie de documente legate de activitățile lui Jeffrey Epstein. Atât Andrew, cât și fosta sa soție, Sarah Ferguson, sunt menționați în mai multe dintre aceste documente. Cu toate acestea, fostul prinț a negat în mod constant și vehement orice acuzație de comportament neadecvat.

Donald Trump a reacționat în urma arestării lui Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles al III-lea, numind incidentul „o rușine” și susținând că situația este una „foarte tristă” pentru familia regală.

Prințul Andrew a fost arestat la data de 19 februarie 2026, chiar de ziua lui. În dosarul în care este vizat au apărut noi probe, un schimb de mesaje între fostul duce de York și Jeffrey Epstein.

