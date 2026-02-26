Centrele masive de date care sunt construite pentru a asigura funcționarea inteligenței artificiale au nevoie, pe lângă cipurile care umflă profiturile producătorilor de semiconductori, de cantități imense de electricitate pentru a funcționa.

Iar atunci când cererea este insațiabilă atunci prețurile cresc.

Cine sunt vinovații

Marile companii de tehnologie din lume ce investesc în AI, precum Amazon, Google și Microsoft, au semnat deja contracte mănoase cu producători de energie nucleară pentru a primi electricitatea dorită.

Însă capacitatea de generare nu crește peste noapte, iar acest lucru duce la creșterea prețurilor pentru toți ceilalți consumatori. Iar aceștia nu sunt giganți cu profituri de zeci de miliarde de dolari ca să își permită.

Problema a ajuns deja la nivel înalt.

Întâlniri la Casa Albă

Casa Albă a anunțat miercuri că va găzdui săptămâna viitoare companii importante din domeniul centrelor de date și al inteligenței artificiale, printre participanți numărându-se Microsoft, Amazon, Anthropic și Facebook, pentru a formaliza un acord menit să protejeze consumatorii de creșterea costurilor energiei electrice, conform Reuters.

Președintele Donald Trump le-a spus marilor companii de tehnologie că trebuie să-și construiască propriile centrale electrice pentru a alimenta flota în rapidă expansiune de centre de date și alte infrastructuri de inteligență artificială.

Angajamentul în discuție este de așteptat să semene cu angajamentele oferite la începutul acestui an de Microsoft de a investi în noi măsuri de generare și eficiență a energiei electrice.

Competiție cu China, care are energie ieftină

Administrația Trump susține eforturile de promovare a inteligenței artificiale în competiția cu China, dar impactul centrelor de date asupra prețurilor energiei electrice a devenit o potențială vulnerabilitate pentru republicani înaintea alegerilor intermediare din noiembrie.

„Familiile americane nu ar trebui să suporte costurile AI”, a scris Sarah Heck, purtătorul de cuvânt al Anthropic, pe X. „În sprijinul angajamentului de protecție a consumatorilor, Anthropic s-a angajat să acopere 100% din creșterile prețurilor la energie electrică cu care se confruntă consumatorii din cauza centrelor noastre de date”, a spus ea.

Proliferarea proiectelor de centre de date gigantice s-a confruntat cu proteste locale și statale din ce în ce mai intense, din cauza preocupărilor legate de creșterea facturilor și poluarea.

Unele planuri de centre de date sau proiecte energetice conexe au fost anulate sau amânate în urma opoziției locale.

Creștere de 1.000% în doi ani a prețului

Luna trecută, administrația centrală și mai mulți guvernatori din statele cu cea mai mare rețea electrică a țării, PJM Interconnection, au publicat un cadru pentru abordarea creșterii facturilor la energie electrică în regiune.

PJM acoperă cea mai mare concentrație de centre de date din lume.

Previziunile privind o creștere masivă a numărului de centre conectate la rețea au dus la o creștere a unor costuri ale energiei electrice pe piață cu aproximativ 1.000% în mai puțin de doi ani.

Angajamente din partea companiilor pentru a compensa scumpirile

O parte din planul Casei Albe de a controla costurile energiei legate de centrele de date se va baza pe cadrul PJM.

Abordarea costurilor în creștere este însă complicată, iar angajamentele nu sunt o modalitate ușoară de a controla prețurile.

Angajamentul de protecție a consumatorilor nu are sens până când nu vor fi semnate contracte de către companiile de utilități cu autoritățile de reglementare statale și federale, care să aloce toate costurile de deservire a centrelor de date către acestea.

Acest efort va fi deosebit de dificil în PJM, unde producătorii de energie cheltuie deja zeci de miliarde de dolari pe proiecte energetice pentru a alimenta centrele de date – iar acestea vor fi repartizate între consumatorii din rețeaua de 13 state.

Scumpirea energiei nu este singurul efect secundar al inteligenței artificiale: din cauza cererii mari s-a scumpit și memoria RAM, ceea ce mai departe duce la scumpiri pentru telefoane și laptopuri.

Cum stă România

România nu are în acest moment o problemă de creștere a costurilor cu electricitatea din cauza centrelor de date și a electricității.

Țara noastră are însă presiuni pe scumpirea energiei, dar din alte cauze:

  • închiderea unor capacități de producție pe cărbune și gaze ce totalizează 7.000 MW în ultimii zece ani, ce a transformat țara noastră din exportator în importator net de energie
  • întârzierea terminării proiectelor actuale, precum centrala pe gaze de la Iernut, grupurile de la Complexul Energetic Oltenia sau hidrocentralele blocate din cauza activiștilor de mediu
  • lipsa interconexiunilor dintre Austria și Ungaria, care blochează importul de energie ieftină din Vestul Europei
  • bombardarea de către Rusia a infrastructurii energetice a Ucrainei, ceea ce crește importurile acesteia din regiune.
