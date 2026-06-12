Inteligența artificială dă amenzi șoferilor indisciplinați în Oradea

Noul sistem, implementat de Primăria Oradea, utilizează un software bazat pe inteligență artificială. Camerele de supraveghere instalate în patru dintre cele mai aglomerate zone ale orașului – Republicii cu strada Dima, Dunărea, Piața Cazaban și zona Independenței – sunt conectate la acest software care recunoaște automat numerele de înmatriculare ale mașinilor, tipul vehiculului și durata de staționare. Softul identifică autovehiculele care ocupă ilegal domeniul public, în perimetrele predefinite.

În cazul unei încălcări, algoritmii generează automat documentele pentru sancțiuni.

„Sunt datele de identificare ale autovehiculului, timp de staționare și un alt istoric, dacă a mai circulat prin zona respectivă. Verifică în DRPCIV, prin stațiile de lucru conectate prin STS cu Ministerul de Interne. Cine este proprietarul. Introduce datele de identificare ale proprietarului și validează. Ulterior se comută din alertă în note de constatare sau proces-verbal. Asta încă rămâne la latitudinea autorității locale să stabilească pașii”, a explicat Flavius Tarța, șef serviciu Direcția Patrimoniului Imobiliar, pentru Antena 3.

Proiectul a fost lansat ca răspuns la numeroasele plângeri ale pietonilor care reclamă trotuarele blocate de mașini, dar și din cauza lipsei de personal din cadrul Poliției Locale.

Sebastian Lascu, city managerul din Oradea, a subliniat că scopul principal nu este creșterea veniturilor bugetare, ci asigurarea disciplinei în spațiul public și optimizarea resurselor umane.

Cum vor fi aplicate sancțiunile

În iunie 2026, perioada de testare operațională permite doar emiterea de avertismente, oferind șoferilor posibilitatea de a se familiariza cu regulile stricte. Însă, din luna iulie 2026, sancțiunile vor deveni efective, iar șoferii care parchează ilegal riscă amenzi între 2.000 și 2.500 de lei.

Inteligența artificială, folosită la Oradea pentru a depista mașinile parcate ilegal. Șoferii riscă amenzi de până la 2.500 de lei

Sistemul funcționează similar camerelor pentru rovinietă. După ce identifică o mașină parcată pe trotuar sau pe pistele de biciclete, softul verifică baza de date, validează informațiile privind proprietarul vehiculului prin DRPCIV și STS, iar amenda este emisă automat. Aceasta poate fi plătită online sau prin poștă.

De asemenea, sistemul a fost configurat să recunoască vehiculele de urgență, cele de intervenție sau mașinile riveranilor autorizați. Nici șoferii care folosesc trotuarele pentru aprovizionare în intervalele legale nu vor primi amenzi.

Pe lângă sancționarea parcărilor ilegale, sistemul mai are și alte funcții. Acesta poate analiza fluxul de trafic din zonele monitorizate, să determine categoria de tonaj a vehiculelor și să precompleteze procesele-verbale cu imagini relevante, potrivit Primăriei Oradea.

Implementarea sa este gândită să reducă semnificativ timpul de procesare și să îmbunătățească acuratețea documentării contravențiilor. Autoritățile speră ca acest proiect să devină un model pentru alte orașe din România.

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