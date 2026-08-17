Prototipul care pregătește terenul pentru misiunea din 2028

Colaborarea dintre cele două entități valorifică opt decenii de expertiză în inginerie civilă și utilaje terestre de mare tonaj ale grupului Vermeer, combinându-le cu tehnologiile robotice extrem de avansate dezvoltate de Interlune pentru medii cosmice vitrege.

Noul acord se bazează pe succesul înregistrat de proiectarea primului prototip de excavator lunar la scară reală, prezentat în luna mai 2025. Proiectul comun vizează dezvoltarea unui sistem autonom complet integrat pe un rover specializat, capabil să niveleze, să stabilizeze și să pregătească solul selenar pentru construcții masive.

„Mobilitatea autonomă fiabilă și excavarea de mare tonaj reprezintă pilonii oricărei așezări permanente pe Lună”, a declarat Rob Meyerson, cofondator și CEO al Interlune, într-un comunicat emis pe 31 iulie 2026.

El a adăugat: „Lucrând cu Vermeer, trecem de la dezvoltarea de prototipuri la sisteme repetabile și scalabile care vor ajuta la construirea Bazei Lunare și vor permite exploatarea resurselor lunare pentru a alimenta viitorul”.

Echipamentul va fi supus mai întâi unor teste riguroase pe Pământ, urmând ca obiectivul final să fie trimiterea primei versiuni funcționale pe suprafața Lunii până în anul 2028. Planul calendaristic este aliniat îndeaproape cu strategia Agenției Spațiale Americane (NASA) privind stabilirea Moon Base și extinderea programelor de explorare spațială.

„Suntem pregătiți să aplicăm această experiență pe cel mai solicitant șantier din istorie: Luna”, spune Jason Andringa, președinte și CEO al Vermeer Corporation, care face parte și din Consiliul Consultativ al Interlune

Echipamentele trebuie să facă față unui mediu extrem, dominat de praf selenar abraziv, variații mari de temperatură și o gravitație de șase ori mai mică decât cea de pe Pământ.

Se dorește recoltarea resurselor lunare

Pe lângă ingineria civilă, utilizarea utilajelor grele autonome pe satelitul natural al Pământului deschide calea exploatării resurselor naturale selenare. Miza principală este extragerea de Helium-3 de pe Lună, un izotop al heliului, care este rar pe Pământ, dar extrem de valoros pentru viitoarele reactoare de fuziune nucleară.

Fondată în 2021, Interlune a obținut deja contracte ferme de vânzare a heliului-3 în valoare de aproape 500 de milioane de dolari de la clienți guvernamentali și comerciali.

De asemenea, infrastructura excavatoarelor va permite extragerea apei subterane înghețate, a oxigenului, a hidrogenului și a metalelor rare. Aceste resurse vor alimenta atât astronauții care vor locui în baza lunară, cât și viitoarele navete spațiale pregătite pentru misiuni de lungă durată către planeta Marte.

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