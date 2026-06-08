„O farsă completă”

O joncțiune rutieră de pe autostrada M49 din zona Bristol, construită în decembrie 2019 cu un cost de aproximativ 50 de milioane de lire sterline (58 milioane de euro), nu a fost niciodată deschisă circulației, rămânând timp de ani de zile o infrastructură complet neutilizată, relatează publicația The Telegraph.

Proiectul trebuia să asigure acces rapid pentru camioanele de marfă către un important parc industrial din Avonmouth, însă lipsa unui drum de legătură funcțional a blocat utilizarea sa.

Șoferii de TIR care trec prin zonă descriu situația ca fiind absurdă. „Este o farsă completă; absolut nebunesc”, a declarat David Bradbury, șofer de camion din Newport, care tranzitează frecvent zona.

Nod rutier fără drum de legătură

Autostrada M49, o legătură de aproximativ 8 kilometri între M5 și podul Prince of Wales, fusese finalizată încă din 1996. Ulterior, în zonă s-a dezvoltat un important parc logistic de aproximativ 300 de acri, unde operează companii precum Tesco, Amazon și Royal Mail.

Pentru a deservi traficul greu, în 2018 autoritățile au început construcția unei joncțiuni duble de pe M49. Lucrarea a fost finalizată în decembrie 2019, însă nu a fost niciodată pusă în funcțiune, deoarece lipsea un drum de legătură de aproximativ 160 de metri către parcul industrial.

Întârzierea a fost cauzată de un conflict între proprietarii de teren, Consiliul South Gloucestershire și compania națională de autostrăzi, privind responsabilitatea construirii drumului de acces.

În lipsa drumului de legătură, camioanele au fost nevoite să folosească rute alternative, precum A403 și alte drumuri secundare, ceea ce a dus la ambuteiaje frecvente și întârzieri în livrări. „La momentul actual, pot pierde aproximativ o oră din cauza ocolurilor când traficul este intens”, explică un alt șofer.

Proiectul, întârziat de vidre de apă și tritoni cu creastă mare

Proiectul a fost întârziat și de cerințe suplimentare de mediu, inclusiv prezența unor specii protejate, precum vidre de apă și tritoni cu creastă mare.

De asemenea, a fost necesară relocarea unei piste de biciclete din rețeaua națională, ceea ce a adăugat noi etape birocratice înainte de începerea lucrărilor efective.

Construcția drumului de legătură a început abia în 2025, iar autoritățile estimează finalizarea acestuia până la sfârșitul anului 2026, la aproape șapte ani de la finalizarea joncțiunii inițiale.

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