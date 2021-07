Tudor Chirilă, despre politică, muzică și vaccinare: „Nu-mi place ce face acest Guvern, nu știe să comunice nimic”

Pe 29 iulie, trupa Vama va susține un concert la Arenele Romane, la fix un an de la cel pe care l-a avut în plină pandemie de COVID-19. A fost singurul spectacol muzical din 2020 susținut de o trupă românească pe una dintre cele mai mari scene din București.

Trupa Vama. De la stânga la dreapta: Eugen Caminschi (chitară), Lucian Cioargă (tobe), Tudor Chirilă (voce), Gelu Ionescu (clape), Dan Opriș (chitară bas)

Cu o săptămână înainte de acest concert l-am găsit pe Tudor Chirilă în studioul de pe strada Vulturilor din Capitală, la repetiții, în picioarele goale. Discuția sare alert de la criticile la adresa actualului Guvern la înverșunarea față de PSD, de la plusurile și minusurile mandatului de primar general al lui Nicușor Dan la documentarul recent lansat „Regii pandemiei”, ce surprinde concertul de anul trecut.

Cu același aer rebel, Chirilă nu iartă pe nimeni.

Libertatea: Spuneai într-un interviu din 2017 că, citez: „Rolul unui artist ar fi să sprijine o forță politică și curată, și coerentă”. Cum te situezi tu, ca artist? Ce forță politică susții?

Tudor Chirilă: E un sentiment greșit că am susținut pe cineva. Acum există mantra asta: „voi i-ați pus pe ăștia la putere”. Mamă, și ne pedepsesc…! Ce să spun!

– Ți s-a spus, pe rând, că ești PSD-ist, PNL-ist, USR-ist, dacă ne luăm după comentariile pe care le lasă oamenii pe Facebook.

– Da, da, sunt de toate. Un lucru e sigur: de când m-am născut și de când am avut drept de vot și cât am votat, n-am votat în viața mea PSD. Și nici nu se va întâmpla chestia asta.

Când s-a ieșit în stradă împotriva PSD-ului, s-a ieșit pentru niște principii: împotriva corupției, pentru stat de drept, pentru servicii sociale – vezi Colectiv – și pentru servicii sanitare. Tudor Chirilă, solist trupa Vama:

Parcul Herăstrău, un focar de infecție

„Voi i-ați pus pe-ăia!”. Nu, nu noi i-am pus pe-ăia. Ei s-au urcat pe niște proteste. Ei au încercat să confiște niște proteste. Oamenii au strigat în piață: „PNL și PSD, aceeași mizerie”. S-a creat această mantră că cei care au fost în piață i-au pus și că „ni se întoarce”. Nu mi se întoarce nimic, n-am avut așteptări.

Dar în loc să spună: „Bravo, mă, că-i critici pe-ăștia, că n-ai parti-pris-uri”…

Eu vreau o țară mai bună și trebuie să-i critic pe toți care nu performează, nu? Ăsta e interesul meu, nu o țară la fel de proastă, condusă de unul sau de altul. Tudor Chirilă, solist trupa Vama:

Sunt primul care critică. La fel cum am criticat ce se întâmplă cu parcul Herăstrău, că nu mi se pare normal să nu poți să găsești o soluție cu parcul Herăstrău, care în momentul de față este un focar de infecție în toate locurile necosite și necurățate pentru copii.

Tudor Chirilă și Vama, la repetiții înainte de concertul din 29 iulie

Bila albă și bila neagră pentru Nicușor Dan

– În 2016 spuneai că ți-ai dori ca oamenii să nu voteze un primar nici de la PSD, nici de la PNL. Dar acum avem un primar susținut de PNL și USR-PLUS, pe Nicușor Dan. Ce te așteptai să facă deja până acum și ce a făcut și nu a făcut?

– Mă așteptam să-l dea afară pe cel de la Administrația Spitalelor (Vasile Apostol, directorul ASSMB numit de Gabriela Firea, n.r.) și n-am înțeles de ce n-a făcut chestia asta. Și mi se pare că are o bilă neagră.

În momentul în care doar primarul pleacă, dar tot aparatul pe care l-a avut rămâne va fi o fricțiune foarte mare între noul primar și aparatul ăla. Și atunci, nu înțeleg de ce nu se face o curățenie mai mare în zona profesionalizării și curățării morale a lucrătorilor din primărie. Dar probabil că aici ne lovim de chestia că oamenii cu adevărat capabili și mișto nu vor să facă pasul în față. Și atunci, rămâne acel aparat care trebuie să lucreze cu alt primar.

– Fiind vorba de funcționari publici, nu pot fi dați afară, pur și simplu. Trebuie să se facă o evaluare, spunea Nicușor Dan.

– Iată, sunt lucruri pe care noi nu le știm, poate nici ei nu comunică. Pe de altă parte, Nicușor Dan a fost un om care a luptat. Mi s-a părut un lucru bun că, în ciuda faptului că PNL l-a pus și ar fi vrut să mențină la trei luni suspendarea PUZ-urilor, a reușit să obțină un an. Deci aia mi s-a părut o bilă albă, pentru că trei luni era un fel de glumă.

Știința, „ușor arogantă”

– Revenind la subiecte mai actuale, campania de vaccinare: ar fi putut avea artiștii un rol mai bun în promovarea vaccinării?

– Am citit un articol în The Economist că merge prost din cauza algoritmilor social media. În social media se distribuie și reverberează mult mai bine știrile senzaționale. Fake news-urile fac parte din zona asta de știri senzaționale, ele ajung în top și atunci știrile bazate pe studii, știință sau care nu sunt în zona de fake news, senzaționalist, teoria conspirației stau mai jos în feed.

Știința s-a păstrat într-o zonă ușor arogantă, cumva „bă, dacă asta este, noi știm, dacă nu credeți în știință e treaba voastră” și nu a coborât între oameni să explice și să demonteze miturile. Tudor Chirilă, solist trupa Vama:

Coroborat cu faptul că informațiile legate de eficiență, numărul de doze, tipul de vaccin și așa mai departe sunt contradictorii și se schimbă pe măsură ce se câștigă mai multă informație și cunoaștere…

Nu cred că artiștii puteau să facă ceva mai bine decât o campanie deșteaptă cu adevărat de informare, care să lucreze din mai multe medii și într-o chestie 360 de grade. S-a încercat folosirea festivalurilor și a organizatorilor de concerte și amenințarea „nu te vaccinezi, nu o să fii la Untold”. Și unde s-a ajuns?

– Dar voi, ca artiști, sunteți mult mai aproape de oameni.

– Da, dar nu ești credibil. De ce aș fi eu mai credibil decât unul care face fake news? De ce? Cine sunt eu să-mi dau cu părerea despre mARN? Bun, eu am susținut, am vorbit, chiar am avut și niște filmulețe comice. Dar nu despre asta este vorba.

Trupa Vama, la repetiții

Campania de vaccinare n-a fost o campanie activă încredințată printr-un concurs unei agenții de publicitate care să se gândească cum să se comunice. Există specialiști în comunicare. Să nu confundăm artiștii cu un specialist în comunicare. Un artist nu este un specialist în comunicare.

– Dacă ți s-ar fi propus să fii imaginea campaniei de vaccinare ai fi acceptat?

– Nu, că nu-mi place ce face acest Guvern. Și pentru că nu cred că acest Guvern a știut să comunice. Nu știe să comunice nimic, nu doar campania de vaccinare, din păcate.

– Să trecem și la muzică. Ce pregătiți pentru concertul din 29 iulie? Am înțeles că aveți și niște piese noi.

– De fiecare dată când faci un concert într-o locație mare lumea întreabă cu ce e special concertul ăsta, ce aduceți nou, ce se întâmplă? Sincer să fiu, mie mi se pare că special este că, după un an și jumătate aproape, oamenii se pot aduna într-un număr atât de mare. Asta mi se pare primul lucru de aplaudat, că suntem în situația de a putea chiar să spunem că s-a revenit la un pic de normalitate.

Am lansat și un videoclip, zic eu, spectaculos, al piesei „Cântă cu mine”, care este noul nostru single. Este una dintre piesele pe care le vom cânta. O alta este „Îmi pare rău”, o piesă cu un singur vers, conceptuală, foarte out of the box, foarte ne-Vama. Am oprit lansarea ei anul trecut, pentru că ni s-a părut că nu este o piesă pe care să o scoți din sertar și să o lansezi pentru că n-ai ce face în pandemie. Ci că merită mult mai multă atenție și acum avem bugetul necesar ca să îi facem și un videoclip, dar o vom cânta și pe scenă, în premieră, la Arene.

Dan Byron și Omul Gnom, printre invitați

Ca invitați, e vorba de Omul Gnom, cu care vom cânta „Pandemie”, single-ul lansat vara trecută. Și ar mai fi Dan Byron, cu care vom cânta piesa „Departe”, o piesă foarte lemnoasă a noastră și foarte axată pe percuții și unde sperăm să facem un duet mișto, nu numai de voci, ci și de instrumente. Sperăm ca Dan să cânte la flaut, iar eu să fac ceva cu clarinetul și să îmbinăm toată chestia asta.

– Piesa „Pandemie”, pe care ați lansat-o anul trecut, a fost foarte apreciată, cel puțin pe rețelele sociale. Oamenii s-au regăsit în versuri sau de ce crezi că au fost reacții atât de pozitive?

– Nu știu dacă au fost doar reacții pozitive, ar fi fost și culmea, dar într-adevăr au prevalat. E foarte interesant unde s-or fi regăsit oamenii.

Era nebunia aia, că oamenii nu mai suportau masca și mulți o batjocoreau și asta putea cumva să fie însușită și de cei antimască, dar putea să fie însușită și ca o ironie la adresa celor antimască. Cum, de fapt, a și fost la momentul ăla. Tudor Chirilă, solist trupa Vama:

Au existat câteva luni bune în România în care o parte serioasă din populație nu fusese nici infectată, nici nu avea cunoscuți care să fi avut virusul, oameni care pur și simplu nu credeau. Mai sunt, dar procentul celor care cred că virusul nu există este destul de mic. Mai degrabă s-a translatat către „virusul nu face atâta rău pe cât se vorbește”. Piesa s-a putut însuși de oricare dintre tabere.

„Pandemia le-a adus multor artiști un sentiment de înfrângere, depresii”

– Cum a fost concertul de anul trecut, cel de la Arene?

– Greu, dar și o gură de aer în același timp pentru că îmi amintesc de toată presiunea aia, de lipsa de informație, de confuzia generală, de suspiciune, de informațiile contradictorii, de momentele în care trebuia să vii acasă și să dai jos toate hainele, să le lași la ușă. La momentul concertului era foarte multă incertitudine. Îi admir sincer pe oamenii care au avut curajul să vină.

A fost greu, pentru că noi am încercat să avem același show ca în fața unei mulțimi de 2.000-3.000 de oameni. Doar că nu poți să reproduci o energie și nu poți să reproduci un dialog având un monolog. Oamenii erau puțini, erau distanțați, aveau măști pe față, comunicam doar cu ochii lor, dar comunicarea cu zâmbetul este incredibil de importantă. Faptul că omul ăla cântă e un semn că tu faci ceea ce trebuie pe scenă, ceea ce te ridică.

Dan Opriș

Un concert e val, după val, după val. Te urci, te urci, te urci, pe măsură ce cânți diverse piese. Cade într-o melancolie la piesele lente, dar se urcă la hituri, lumea ascultă atentă piese pe care le lansezi în premieră sau poate sunt mai atenți la versuri.

350 de oameni despărțiți la un metru jumate – doi metri sau cu un scaun între ei nu se mai pot coagula în aceeași energie singulară. Către noi veneau mai multe microenergii care erau diferite și cumva, ca la muzică, trebuia să avem noi un mixer care să le transforme pe toate într-o energie unică.

Mulți artiști au avut probleme și cu depresii, și cu abdicări, și cu reconversie. Să te aducă pandemia în situația să te reconvertești profesional n-are cum să nu vină la pachet cu sentimentul de înfrângere. Tudor Chirilă, solist trupa Vama:

„Ni s-a interzis să muncim, dar am găsit resurse să o facem”

– De-asta ați lansat documentarul „Regii pandemiei”?

– De-asta l-am lansat acum. Pentru că pentru noi, concertul acesta e o celebrare a faptului că suntem încă împreună și că de fapt noi am reușit împreună.

Cred că am reușit să rezistăm în perioada asta făcând ce știm noi. Adică nu am devenit mai influenceri decât eram – nici nu știu dacă suntem influenceri –, n-am devenit mai content creators (creatori de conținut, n.red.) decât eram, am rămas muzicieni. Și muzica noastră e singurul nostru conținut. Fără cântece pe radio, fără zona asta de mainstream. Poate ne-a lipsit un „Perfect fără tine” în pandemie sau un hit național. Noi am rămas true to ourselves (sinceri cu noi înșine, n.red.) în sensul în care muzică știm ce facem, muzică am făcut și declinările ei.

Deși ni s-a interzis să muncim și să putem fi pe scenă, în mod obiectiv, totuși am găsit resursele să fim într-un fel în atenția publicului nostru făcând muzică.

„Generația noastră a pierdut pentru că a fost egoistă”

– Vă gândiți să adoptați versuri mai critice la adresa autorităților, la adresa statului?

– Dar am făcut asta deja. „Am să mă întorc bărbat” (2002), discul Vama Veche, a fost o critică dură la adresa felului în care se recruta și se făcea armată și cum armata putea să distrugă un spirit. Adică armata nu e incluzivă, nu ajută pe toată lumea. Reziști dacă ești făcut într-un fel sau te strici sau înnebunești, în felul în care se făcea armata la un moment dat. Adică la acea chestie „am să mă-ntorc bărbat de-aicea” era „lasă, mă, că te duci în armată și te întorci bărbat”. (România a eliminat serviciul militar obligatoriu în 2007, n.red.)

Aia a fost o critică socială la adresa unui sistem care a lăsat multe drame în oameni și multă psihoterapie s-a făcut pentru cei care au realizat ce umilințe a însemnat armata. Ăla a fost un disc de concepție în perioada Vama Veche. După-aia și în perioada Vama am avut cântece sociale sau am adoptat cântece sociale. Vezi „În țara-n care m-am născut”, care e cântecul lui Moscopol (Jean Moscopol, n.red) și este strigătul lui de durere pentru faptul că a ales calea exilului. A fost reinventată de noi și lansată în 8 august, înainte de mitingul din 10 august 2019. Cred că de-asta a avut și un impact așa de puternic.

– Dar acum, în această perioadă?

– „Pandemie” e iar o critică, dacă vrei.

Mie autoritățile mi se par prea meschine ca să merite un cântec. Adică mi se par atât de mici și de mărunte. Să le faci un cântec, să celebrezi hoții și incompetenții sau să celebrezi interesele astea mărunte… Tudor Chirilă, solist trupa Vama:

Nu simțim nevoia acum să facem un cântec social, o critică socială, pentru că ar însemna cumva să ne repetăm. De exemplu, cu „Declar pierdută țară” (2012), care este un cântec despre exodul și despre brain drain-ul (plecarea creierelor, n.r.) ăsta care vine odată cu tânăra generație care se cară din cauza unor părinți care n-au știut să lupte.

N-aș vrea să repetăm un cântec. Adică dacă faci un cântec social, ar trebui să nu semene cu unul pe care l-ai avut. Or, „Declar pierdută țară” mi se pare un cântec la fel de actual.

– Deci consideri că sunt aceleași probleme, practic, acum, ca în urmă cu câțiva ani, când ați vorbit voi despre ele în aceste piese.

– Da. Eu am spus de multe ori că generația noastră a pierdut, pentru că a fost egoistă, pentru că n-a știut să se coaguleze, pentru că n-avem sentimentul comunității, pentru că nu știm să alergăm decât pe culoarul nostru și pentru că „parchez aici cinci minute, cinci minute parchez”, fără să mă gândesc că cele cinci minute se înmulțesc cu încă 20 care vin și parchează și ei tot cinci minute și alea sunt 100 de minute.

În momentul în care te extragi din comunitate și ești un individ egoist n-ai cum să câștigi nicio luptă cu nicio autoritate care își bate joc de tine sau care nu-ți respectă drepturile sau care nu-și respectă contractul social. Tudor Chirilă, solist trupa Vama:

În sensul că nu primești nici infrastructură, nici servicii sociale de taxele pe care le plătești. Pentru că în România, nici măcar nu ai conștiința faptului că taxele pe care le plătești sunt de fapt banii tăi care se întorc la tine. Oamenii au sentimentul că banii primăriilor sunt banii partidelor.

– Ce te deranjează pe tine cel mai tare, ca cetățean?

– Exact ce am spus: faptul că nu putem să ne coagulăm în comunități.

