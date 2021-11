Florin Filote, vicepreședinte eMAG, despre cum va arăta Black Friday 2021: „Estimăm vânzări de 615 milioane de lei”

La ediția Black Friday din acest an, eMAG va avea 4,5 milioane de produse la promoție, între care se vor afla și unele surpriză, precum 47.000 de nopți de cazare, 80.000 de litri de carburanți, 27.000 de kilograme de carne de porc, bilete de avion, monede și lingouri de aur ori servicii medicale.

Florin Filote, care se ocupă de organizarea evenimentului de shopping, critică faptul că alte companii fac „Black Friday-ul de trei luni” sau „Black Friday de vară”, afirmând că acest lucru scade încrederea consumatorilor în promoții în general.

eMAG, care este controlat de grupul sud-african Naspers, derulează în acest an campania de Black Friday în data de 12 noiembrie, însă lanțurile de magazine Altex/Media Galaxy și Flanco au demarat deja promoțiile, ca și alți retaileri online mai mici, precum evoMAG.ro, sau lanțul de hipermarketuri Carrefour.

Vicepreședintele eMAG spune că Black Friday este cea mai bună perioadă din an pentru consumatorii care vor să facă achiziții de electronice și electrocasnice și spune la începutul anului viitor prețurile ar putea să crească din cauza crizei de cipuri și de containere la nivel global.

Compania a anunțat zilele trecute că reducerile totale de la ediția din acest an ating 330 de milioane de lei, potrivit Economica.net.

Buget mediu de 2.200 de lei pentru cumpărături

Reporter: Va fi Black Friday-ul de anul acesta cel mai mare din istorie? Ce predicții aveți la încasări/vânzări?

Florin Filote: Am pregătit acest Black Friday din timp și am negociat atât noi, cât și sellerii din Marketplace cu mii de producători și am concentrat acest efort pentru o singură zi, ziua cu cele mai multe reduceri din an, 12 noiembrie.

În plus, în ultimii ani am făcut investiții semnificative în creșterea capacității de depozitare, iar acum ne-au fost de ajutor cei 250.000 de metri pătrați de care dispunem în centrele noastre logistice pentru a depozita suficientă marfă pentru sărbători.

Oferta este cea mai bogată de până acum: sunt disponibile 4,5 milioane de produse, iar o analiză realizată de Kantar România arată că românii au deja o listă de produse pe care doresc să le achiziționeze din categorii precum electrocasnice mici, electrocasnice mari, haine, televizoare sau telefoane mobile și au un buget mediu pe care vor să îl investească de 2.200 de lei. Florin Filote, vicepreședinte eMAG:

În plus, în ultimul an au fost mai mulți oameni care au integrat magazinele online în rutina de cumpărături și ne așteptăm ca ofertele bune să atragă clienți noi online.

Astfel, estimăm că vânzările de anul acesta vor atinge aproximativ 615 milioane de lei, în creștere față de 2020, când valoarea comenzilor de Black Friday a fost de 585,7 milioane de lei.

Aproape un an de pregătiri

– Cum stați cu stocurile? Anul acesta avem criza cipurilor și probleme pe lanțurile de aprovizionare, se plâng toți marii retaileri din lume. Există stocuri suficiente pentru produsele puse la promoție?

– Un astfel de eveniment de cumpărături nu poate fi realizat din scurt. Ne pregătim alături de parteneri de aproximativ un an cu aprovizionarea pentru Black Friday, care dă startul sezonului de cumpărături.

Ne-au ajutat și investițiile în infrastructura logistică, astfel încât am avut o suprafață de depozitare uriașă pentru marfa destinată acestui sezon de shopping. În plus, îi avem și anul acesta alături de noi, în campanie, pe cei peste 27.000 de selleri din Marketplace, care la rândul lor s-au pregătit cu stocuri.

Crizele containerelor și semiconductorilor au pus într-adevăr prețurile de achiziție a produselor pe un trend ascendent, dar pentru anul acesta, de Black Friday, cum negocierile au fost începute în urmă cu un an, încă beneficiem de produse cumpărate la preț bun. Florin Filote, vicepreședinte eMAG:

Este posibil ca de anul viitor să vedem creșteri de preț la unele produse. Poate de aceea le recomandăm clienților să își facă acum cumpărăturile, mai ales pentru produse de folosință îndelungată, fiindcă la anul este posibil să nu mai fie așa.

Reduceri medii de 35%

– Cum sunt prețurile? Mai mici sau mai mari față de anul trecut?

– Anul trecut, spre 90% din vânzările de Black Friday au fost la cel mai bun preț din 2020. Anul acesta vom avea reduceri medii de 35%, în funcție de categorie.

Black Friday este cel mai bun moment pentru a cumpăra produse.

Posibile scumpiri la electronice la început de 2022

– Care sunt produsele care s-au scumpit cel mai mult față de anul trecut?

– Situația internațională privind întârzierile din transporturi și oferta limitată de semiconductori vor avea un impact în prețuri cel mai probabil la începutul anului viitor, când prețul pentru anumite produse de folosință îndelungată din categoria electro-IT, precum laptopuri, telefoane sau televizoare, ar putea crește.

– Aveți promoții speciale?

– Avem o categorie de produse-surpriză: 47.000 de nopti de cazare, 80.000 de litri de combustibil pentru care există vouchere, carne de porc 27.000 kilograme, bilete de avion reduse, rulote, monede și lingouri de aur, servicii medicale, experiențe inedite, gen cazări în conace sau rafting. De asemenea, există și autorulote la ofertă.

Avem și băuturi speciale: singura sticlă din România de Single Malt Talisker (whisky creat pe insula Skye din Scoția – n.r.) veche de 41 de ani la prețul de 13.999 de lei sau un pachet de 12 sticle Jameson cu ciubăr la preț de 4.999 de lei.

Trendurile anului

– Care sunt trendurile pentru Black Friday-ul de anul acesta?

– Printre tendințele care se vor remarca anul acesta de Black Friday avem consolidarea coșului de cumpărături într-un singur loc, adică oamenii adaugă în coș produse din mai multe categorii.

De asemenea, ne așteptăm ca plata cu cardul să fie peste 60% din vânzările din Black Friday.

Easybox, una din variantele de livrare rapidă

Un alt trend este livrarea la Easybox, unde avem 2.000 de lockere în acest an, față de 1.000 anul trecut.

Cât de reale sunt reducerile

– An de an există semnalări din partea românilor cu privire la prețurile produselor. Adică mulți spun că se scumpesc cu o lună înainte ca apoi să se scadă artificial și se ajunge la prețuri chiar mai mari decât erau prin vară. Cum se formează exact prețurile de Black Friday? Cine dă reducerea: eMAG sau producătorul bunului respectiv?

– Beneficiul principal al online-ului este că prețul este transparent, iar clienții pot urmări și compara cu ușurință ofertele. Pot urmări evoluția în timp, știu foarte clar cât a costat produsul favorit, cât este acum, ce economie pot face și, nu în ultimul rând, când ajunge la ei. La eMAG, Black Friday este o singură zi fiindcă doar pentru o zi putem oferi 4,5 milioane de produse la prețuri bune. Discountul este oferit atât de furnizor, cât și de retailer.

Cum spuneam, anul trecut aproape 90% din vânzări au fost la cel mai mic preț din 2020.

Totodată împreună cu partenerii de servicii financiare reușim să oferim un număr mai mare de rate, astfel încât prețul plătit lună de lună să fie și mai mic. Spre exemplu, oferim cumpărături în 40 de rate.

„Black Friday-ul de trei luni erodează încrederea clienților în campanii”

– Tot legat de promoții, cum vedeți faptul că alte companii au demarat deja campaniile de reduceri, iar acestea țin, în unele cazuri, din octombrie până în decembrie?

– Black Friday-ul de trei luni, la care se adaugă Black Friday de vară și alte promoții similare, erodează încrederea clienților în campanii în general.

Însă Black Friday este cel mai bun moment din an pentru achiziții, pentru că nu vei mai putea găsi produse la aceste prețuri, cel puțin la eMAG.

– În acest context, ce le spuneți consumatorilor care nu au încredere în promoții și caută să găsească un preț și mai mic?

– Recomandarea este să îți cumperi doar ce ai nevoie și atunci când ai nevoie. Amânarea te poate expune unui potențial câștig dacă prețul scade în viitor, dar și riscului de cumpăra mai scump. Avem în continuare criză de containere și de cipuri la nivel global.

eMAG s-a retras din Polonia, nu există planuri pentru extinderea în Moldova

– Ce alte servicii mai are de gând să introducă eMAG la nivel de grup anul acesta sau anul viitor?

– Momentan, ne concentrăm asupra extinderii rețelei Easybox, care anul acesta de Black Friday s-a dublat la peste 2.000 de unități și a serviciului premium Genius, care acum este disponibil pentru peste 10 milioane de locuitori din 353 de localități din țară.

– Cum stă eMAG la nivel regional? Mai cumpără ceva, cum a fost în Ungaria? Se mai extinde în alte țări, gen Moldova? Vă retrageți din Polonia?

– Obiectivul nostru este ca în următorii 10 ani să fim prezenți în toate țările importante din regiune.

În Ungaria avem cele mai ambițioase planuri de la nivel internațional. Ne propunem să ajungem acolo la o cifră de un miliard de euro în următorii cinci ani.

eMAG Green Delivery

În Polonia, avem în continuare un hub de dezvoltare IT. Ne-am retras din activitatea de e-commerce de acolo, fiindcă aveam nevoie să ne folosim resursele eficient și să ne concentrăm asupra dezvoltării din Ungaria, unde am fuzionat cu Extreme Digital în urmă cu doi ani și unde am deschis și primele showroom-uri.

În Bulgaria vom continua să implementăm bunele practici din România.

În Republica Moldova nu avem în plan să intrăm în viitorul apropiat, iar una dintre bariere este legată de digitalizarea redusă de acolo.

Investiții anuale de 3,2 miliarde de lei

– Care este cel mai important lucru pe care vrea să îl facă eMAG anul viitor?

– Obiectivul nostru rămâne centrat pe cum putem folosi tehnologia pentru a le oferi clienților o experiență cât mai bună online și a-i ajuta să economisească timp și bani. Avem în derulare un plan de investiții în valoare de 3,2 miliarde de lei, alocați astfel:

785 de milioane de lei se vor duce către dezvoltare internațională

447 de milioane de lei către dezvoltarea de tehnologie românească

251 de milioane de lei vor merge către dezvoltarea antreprenorialului digital prin intermediul platformei Marketplace

990 de milioane de lei în dezvoltarea serviciilor logistice

740 de milioane de lei în investiții în alte companii.

Lipsa digitalizării în România

– Care sunt trendurile pentru viitor?

– Dependența de Asia este o problemă sistemică a Europei. În al doilea rând, avem nevoie de investiția tuturor actorilor in digitalizare, România este pe ultimele locuri în Europa la indicele DESI (indicele european privind digitalizarea – n.r.). Școala trebuie digitalizată, economia la fel. Nu avem prea multe produse de tehnologie românești.

Noi tot ce folosim la eMAG, algoritmii și tool-urile utilizate, sunt producție românească. Florin Filote, vicepreședinte eMAG:

