INTERVIU. Mesajul pentru români al unui uruguayan care locuiește la Buzău, la 12.000 km departe de casă: „Politic, lucrurile nu sunt cum ar trebui. Trăim într-o țară de care toți ar trebui să avem grijă”

Este surprinzător să dialoghezi cu străini de toate semințiile și națiile, să observi ce anume apreciază sau ce nu le place la și în România. Mai ales dacă au deprins graiul românesc, atunci sunt mult mai expresivi și dezvoltă idei mai ample.

Ariel López, 27 de ani, s-a născut la Montevideo, dar a plecat de copil în Spania. De patru ani, fundașul central și-a dezvoltat cariera în România, mai întâi la Dunărea Călărași, apoi la Gloria Buzău. Personalitatea și prestația sa de pe gazon l-au adus în postura de a fi căpitanul și liderul formației aflate la 100 de kilometri de Capitală.

„E foarte trist”

Într-un interviu oferit Libertatea, din cadrul suitei „Străin în România”, sud-americanul a început prin a prezenta ce apreciază la țara în care muncește și la cei alături de care conviețuiește.

„Românii sunt foarte simpli. Eu sunt născut în Uruguay, dar am locuit mai mult în Spania, acolo m-am dezvoltat, am crescut, am casă. În România apreciez că oamenii ajută. Eu, de exemplu, sunt iubitor de animale. Știu că românilor le plac animalele, de companie, chiar de pe străzi. Românii ajută animalele de pe străzi. Am fost foarte surprins și m-am bucurat când am văzut că oamenii, doamnele ajută animalele de pe stradă. Din păcate, sunt foarte multe animale părăsite pe stradă, e foarte trist. Ce putem face noi – să le ajutăm”, a explicat fotbalistul care în social media are numeroase fotografii cu animale de companie.

„Fiica mea” și „Tata te iubește” sunt doar câteva dintre adnotările lui Ariel López la postările cu câini și cu pisici, sentimentele sale pentru animăluțele sale fiind din suflet.

„O țară de care trebuie să avem grijă toți”

Când vorbește despre România, Ariel López folosește persoana întâi plural: „Am interacționat foarte bine cu românii din primul minut. Am învățat foarte repede limba, m-a ajutat enorm. Dar și cu engleza te poți descurca foarte bine aici. Sunt de patru ani aici, este o țară frumoasă, de care trebuie să avem grijă toți, și români, și străini care lucrează aici. Mă simt un pic român. Trăiesc, locuiesc, muncesc aici, e normal să gândesc așa. Îmi plac Brașovul și Bucureștiul, pe care le-am vizitat mai mult, restul orașelor le știu datorită fotbalului. Brașovul îmi place mai mult”.

Comparație România – America de Sud

Atunci când este întrebat ce anume nu-i place în România, uruguayanul are o replică parcă preluată din mentalitatea românească: „Poate lucrurile, din punct de vedere politic, nu sunt așa cum ar trebui. Dar așa este peste tot, în orice țară”. Apoi, a adăugat: „România este o țară sigură. Chiar este! Am trăit 13 ani în Uruguay, America de Sud e un continent periculos din punct de vedere al siguranței. Aici, în România, nu mi s-a întâmplat absolut nimic rău, o țară liniștită, în care poți să stai. Pot locui oricât în România, pentru mine ar fi chiar bine”.

Un gând bun pentru români

A apucat să guste un pic din mâncarea românească tradițională înainte de a deveni vegetarian. „Eu sunt vegetarian de mai mulți ani, îmi place mult pilaful românesc. De trei ani am renunțat la carne. Înainte, am gustat și sarmale, sunt bune”, a mărturisit fotbalistul.

Aproape în orice vestiar al echipelor românești, după victorii, bubuie manelele în boxe. Dar Ariel López are alte gusturi muzicale, a spus care e formația sa preferată aici. „Carla’s Dreams. Am auzit multe melodii interesante ale acestei trupe. Are un mesaj, știind limba română, înțeleg ideile”, a comentat fundașul.

În final, a transmis un mesaj românilor: „Să fiți simpli, să vă ajutați între voi, dar și animalele de pe stradă”.

