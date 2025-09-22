Paul Georgescu, un exemplu de ambiție fără limite la Impact Bucharest 2025

Întrebat de Dorin Chiotea ce l-a impresionat publicul plin de VIP-uri, Paul Georgescu a răspuns cu sinceritate:

„Nu știu, probabil cu povestea mea, cu felul în care am început și ce m-a motivat să continui. Cred că am impresionat câțiva oameni. În plus, de fiecare dată când îmi amintesc de momentele grele, pur și simplu le retrăiesc. E ceva personal și nu pot să nu plâng.”

De aceea, interviurile și întâlnirile publice nu sunt doar un moment de inspirație pentru alții, ci și o revenire la emoțiile personale trăite în timpul acelor încercări.

Paul Georgescu: „Nu am reușit tot din prima, dar am învățat lecții uriașe”

Unul dintre cele mai mari momente ale carierei sale rămâne finalizarea Ocean7, considerată cea mai dură provocare din înotul de anduranță, care presupune traversarea celor mai dificile strâmtori și canale din lume.

„Am terminat Ocean7, ceea ce e cel mai greu challenge în înotul în ape deschise, traversarea celor mai periculoase strâmtori sau canale din lume. După un asemenea proiect, e greu să te mai motivezi.”

Totuși, el continuă să înoate zilnic, chiar dacă distanțele au scăzut de la 4.000 la 3.000 de metri. Participă la competiții, se antrenează cu sportivi tineri și crede că această energie venită din generațiile noi este cea care l-a împins mereu spre performanță.

Puterea mentalului în sporturile extreme

Înotătorul insistă că succesul în sporturile extreme nu vine doar din antrenament fizic, ci și din echilibrul psihic. El estimează că aproape jumătate din reușită se datorează mentalului. Atunci când corpul cedează, sportivul trebuie să găsească un motiv personal pentru a continua.

„Întotdeauna spun că 50-60% e antrenament fizic, iar 40-50% este mentalul. Când corpul nu mai poate, trebuie să îți găsești un «de ce». Eu mi-am găsit motivația în copiii de la școală, în familie și în oamenii dragi care cred în mine. Nu am reușit toate canalele din prima, dar nu le-am considerat înfrângeri, ci lecții. Cele mai frumoase victorii vin după cele mai grele lecții.”

Fast-food pentru supraviețuire: „După Canalul Mânecii am mâncat McDonalds și KFC”

Întrebat ce mănâncă zilnic, Paul Georgescu a explicat:

„Acum mănânc fără gluten, să văd cum mă simt. În perioada traversărilor extreme trebuia să înot foarte mult și aveam nevoie de multe calorii. Atunci fast-food-ul era soluția. După ce am traversat Canalul Mânecii, le-am spus copiilor că am mâncat cereale, dar în realitate am mâncat McDonalds și KFC. Era nevoie de un strat adipos ca să rezist în apa rece.”

El a adăugat că schimbările climatice au afectat chiar și aceste provocări: „Când am traversat Canalul Mânecii, apa avea 16 grade. Acum are 18. Un grad face diferența la nivelul acesta. Totuși, cel mai greu rămâne Canalul Nordului, între Irlanda și Scoția, unde apa are între 9 și 13 grade.”

Pe mare, supraviețuirea depinde de echipa care te însoțește

Întrebat cum se simte când vede țărmul în depărtare, sportivul a spus că folosește jocuri mentale pentru a rezista, dar secretul stă în echipă:

„E foarte greu cu curenții. Trebuie să ai încredere oarbă în pilot. El decide când pleci, ce direcție urmezi. Eu depind foarte mult de echipă și sunt norocos să am lângă mine oameni profesioniști. Eu trebuie doar să înot.”

Gluma preferată a jurnaliștilor: „Da, fac duș cu apă caldă!”

Deși este obișnuit cu apele reci și înotul în condiții extreme, Georgescu recunoaște cu umor că acasă preferă dușurile cu apă caldă. Locuiește într-un bloc comunist, unde apa vine greu, și spune că acesta e singurul confort pe care și-l dorește după atâtea provocări.

„De când am început cu apele înghețate, toți jurnaliștii mă întreabă asta. Dar adevărul e că eu stau într-un bloc comunist, la etajul 4, și apa caldă vine greu. Eu nu fac duș până nu vine apa caldă, pentru că măcar acolo trebuie să am un confort.”

Impact Bucharest 2025 a pus Bucureștiul pe harta liderilor din Europa Centrală

Impact Bucharest 2025, care a avut loc în perioada 17-18 septembrie 2025, a reunit lideri din business, sport și cultură, într-un eveniment desfășurat la Impact Hub București. Printre invitați s-au numărat personalități internaționale și românești, care au discutat despre motivație, reziliență și viitorul economiei europene. Platforma a devenit un punct de întâlnire între decidenți, antreprenori și vizionari. Printre ei, Michelle Obama, fosta primă-doamnă a Statelor Unite, a fost top speaker în cadrul celui mai important eveniment al toamnei.

Impact Bucharest 2025 a arătat că capitala României a devenit un centru cheie și un loc de întâlnire pentru liderii din Europa Centrală. Este un loc unde se formează parteneriate, se iau decizii strategice și se conturează viitorul economic al regiunii. Ringier a fost partener strategic al ediției din acest an a Impact Bucharest.

