„Mă bucur că domnul Tîlvăr nu a muşamalizat. N-am crezut, dar m-a uns la inimă”, spune Tudor Cernegă, după întâlnirea pe care a avut-o, miercuri, cu ministrul Apărării, venit în carne și oase în localitatea aflată în vecinătatea portului ucrainean atacat cu drone de armata rusă.

Luni și marți, președintele Klaus Iohannis, MApN și MAE au infirmat categoric declarațiile oficialilor de la Kiev, care au anunțat că una dintre dronele ruse care au atacat portul Ismail, în cursul nopții de duminică spre luni, a explodat pe teritoriul României.

Miercuri, Tîlvăr a spus că au fost descoperite fragmente care ar putea fi de la o drună a armatei ruse, iar președintele Iohannis a cerut „investigarea de urgență și profesionistă a provenienței acestor componente, precum și a momentului și circumstanțelor în care acestea au ajuns pe teritoriul României”.

Cine a fost primul: primarul sau armata?

Primarul le-a spus reporterilor Libertatea, care s-au deplasat în localitate, că el este cel care a descoperit primul fragmentele, miercuri dimineață.

Ministrul Apărării avansează altă variantă. „Încă de ieri după-amiază am avut indicii – pentru că noi am continuat căutarea, chiar şi după ce lucrurile erau, din punctul nostru de vedere de la acel moment, clare – am avut indicii că există un loc unde e posibil să fie identificate fragmente dintr-un echipament care ar putea fi asimilat unei drone. Echipele au mers acolo, au luat probele care se iau în astfel de situaţii”, a declarat Tîlvăr, citat de Agerpres.

Recomandări Ministrul Apărării spune că „bucăți care pot fi dintr-o dronă” rusească au fost găsite în România, în zona localității Plaurul, vizavi de portul ucrainean Ismail

Chiar dacă MApN avea indicii, după cum susține ministrul Apărării, marți după-amiază președintele Klaus Iohannis a declarat următoarele:

„Pot să vă spun că nu a existat nicio piesă și nicio dronă, și nicio altă parte a vreunui dispozitiv care a ajuns în România. Noi avem control total asupra spațiului nostru național. Am verificat absolut tot și pot să liniștesc populația. Nu a existat nimic ce a ajuns în România”.

Declarația lui Iohannis l-a dezamăgit pe primarul ales pe listele PSD. „Ce se întâmpla dacă ieri ieșea Klaus Iohannis și zicea: «Verificăm cu atenție?»”, se întreabă el.

Cum arată semnele de incendiu pe care le-a descoperit și cum explică faptul că focul nu s-a răspândit, într-un interviu pentru cititorii Libertatea.

„Există o bucăţică de loc unde a luat foc, dar s-a stins de la ploaie”

Libertatea: Domnule primar, spuneţi-ne, vă rugăm, cum a fost găsită drona?

Tudor Cernegă: Trebuie să ştii să cauţi…

– Unde, mai precis?

– În pădure, între dig şi mal… Eram curios de locaţia care a apărut pe Internet. Mi-am spus: dacă e acolo, eu o pot găsi, cunosc bine toată zona. Și am vrut să mă conving! Sincer, nu-mi închipuiam chiar să fie ceva acolo. Dar erau fragmente metalice din acea dronă.

Recomandări EXCLUSIV. Interviu cu marea scriitoare rusă Ludmila Ulițkaia: „Din tot sufletul îmi doresc ca Ucraina să-și apere independența și dreptul de a-și alege viitorul”

– Păi, dumneavoastră aţi găsit-o?

– Dar cine credeţi?

– Purtătorul de cuvânt al MApN a declarat că fragmentele au fost găsite aseară…

– Încă o dată: eu, personal, le-am găsit azi dimineaţă. Nimeni altcineva. Apoi am raportat imediat domnului prefect.

– Şi de ce nu a luat foc nimic în jur? Pădurea este aproape uscată, sunt o mulţime de lemne care s-ar fi putut aprinde la prima scânteie.

– În noaptea de duminică spre luni a plouat foarte mult aici. Există o bucăţică de loc unde a luat foc acolo. Dar focul s-a stins de la ploaie. Ploua și de asta nu au luat foc uscăturile de acolo, că e plin de crengi uscate în zona asta. Este acolo și urma unei mici explozii, se vede suflul. Sunt și resturi, sunt sălciile negre. Intensitatea însă lipsește. Nu e atât de mare zona exploziei. Nu vă pot spune acum unde este, pentru că ancheta este în desfăşurare.

„Pentru noi e lucru mare să nu ascunzi adevărul”

– În regiune am văzut mai mulţi militari. Ne-au spus că sunt un întreg pluton de infanterişti de la Babadag, care caută încă de luni drona…

– Eu v-am spus că trebuie să ştii să cauţi. Despre militari nu comentez… În trecut, am mai făcut o declaraţie, că există suspiciuni că au căzut resturi de dronă pe malul românesc.

Recomandări Elevul care a înjunghiat-o pe profesoara de japoneză din București a cerut permisiunea de a merge din nou la școală. Ce a decis instanța

Eu am dat declaraţia aia pentru că nu am avut nimic de ascuns faţă de localnici. Atunci toată lumea mi-a sărit în cap şi mi-au reproşat faptul că m-am lansat eu în declaraţii. Dar localnicii mi-au spus: „Nu te da cu ei, că nu poţi să ne chiorăşti pe noi. Ce, noi suntem surzi, proşti şi ăia sunt deştepţi?”. Pentru noi, localnicii, e lucru mare să nu ascunzi adevărul.

Recunosc, m-am gândit că poate vor să muşamalizeze şi acum sau chiar că poate cineva să fi plantat. Nu poţi avea vreo garanţie. Dar poate că era mai bine ca, luni, în comunicatul armatei, să spună: „Nu s-a descoperit încă, deocamdată”.

„Apreciez faptul că domnul ministru nu a ascuns adevărul. M-a uns la inimă”

– Acum au recunoscut…

– Acum nu mai zic. A venit domnul ministru, a văzut, mulţumesc, dumnealui a dat declaraţii corecte că s-au găsit anumite resturi. Acum, laboratorul ridică probe, o să analizeze şi o să stabilească. Poate că a căzut accidental, nu putem şti. Poate a doborât-o antiaeriana, iar ea a luat traseul în picaj încoace, cine ştie. Nu putem spune că a căzut cu intenţie.

Mi-a făcut plăcere să-l am în vizită pe domnul ministru. Şi apreciez faptul că dumnealui nu a ascuns adevărul. Sincer, n-am crezut. Dar m-a uns la inimă.

„Atunci nu era mai bine să dați un comunicat mai prudent?”

– În ultimele luni, ce comunicare aţi avut cu MApN?

– Întâlniri am avut… prin grija domnului prefect. După ce i-am spus că ne simţim abandonaţi, ne-a chemat pe mai mulţi primari din localităţi apropiate de conflict. Eu mi-am spus şi atunci punctul de vedere: dacă se întâmplă ceva aici, în secunda doi nu trebuie să avem Apărarea Civilă aici, IGSU? Nu trebuia să discute cu oamenii? Ce să le spun la oameni? Să plece de acolo?

Mi-au explicat că avem la Tulcea pregătită armata navală, că în partea ailaltă aviația și tot așa. Mi-au zis că nu pot să trimită armata în fiecare sat, la Ceatalchioi, la Pătlăgeanca, la Sălcieni, la Plauru. Și ajung aici într-o jumătate de oră dacă e nevoie. Astea sunt condițiile, nu avem armată pentru fiecare localitate. În acea întâlnire am făcut un schimb de numere de telefon. „Uite aici suni la orice oră.” Lucru pe care l-am făcut și azi-dimineață, drept dovadă că au apărut persoanele care trebuiau.

„Pe Elodia au căutat-o mai mult decât drona rusească”

– Ce promisiuni v-a făcut Angel Tîlvăr, acum, la plecare?

– Că va spune adevărul. Mi-a plăcut poziția asta a dumnealui: „Nu avem nimic de ascuns, chiar dacă ieri s-a comunicat faptul că nu există nicio dronă pe teritoriu românesc, iată că acum s-a descoperit”. Și eu i-am zis: „Atunci nu era mai bine să dați un comunicat mai prudent?”. Nu cred că i-a picat prea bine.

Ce se întâmpla dacă ieri ieșea Klaus Iohannis și zicea: „Verificăm cu atenție”?. De ce nu a cerut SRI să nu mai intre nimeni pe o rază de 500 de metri, nu s-a urcat într-o barcă și să vină să vadă frontiera? „Să mergem să căutăm”, să fi zis. Așa, ca pe Elodia, că au căutat-o mai mult decât drona rusească.

Nu pot să înțeleg de ce nu a făcut asta. Nu pot să înțeleg de ce a preferat schimbul ăsta de replici, că nu dă bine la om nesiguranța asta. Și nu era mai bine să fi zis: „Discutăm cu ucrainenii, vedem și pista lor, chiar dacă ne îndoim puțin de veridicitatea fotografiilor?”.

– A plecat cineva din comună de când au început atacurile peste Dunăre?

– E un băiat care stă aproape de Dunăre, care și-a făcut casă, dar a plecat. Mi-a trimis filmări cum se aud noaptea dronele și focurile de armă, numai noaptea la 2-3. Îl înțeleg că a plecat, nu poți să trăiești așa!

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Cătălin Bordea a răbufnit după ce Livia, fosta lui soție, s-a sărutat cu Spike: „Aventura lor”

Viva.ro O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică

AVANTAJE.RO Iată cum arăta Nina, soția lui Ion Iliescu în tinerețe când locuia în cartierul Crângași

FANATIK.RO Rugămintea bizară a unui român aflat în vacanță, în Grecia. Ce i s-ar fi întâmplat: “Am rămas fără bani să ne întoarcem în România”

Știrileprotv.ro Șef în spionajul ucrainean: Sunt indicii că Putin ”și-a întâlnit creatorul”, iar Rusia folosește dubluri în locul său

Observatornews.ro ANIMAŢIE. Urmările prăbuşirii resturilor de dronă pe teritoriul ţării noastre. Românii din zonă se plâng că trăiesc un coşmar

Orangesport.ro Cum arată o zi din viaţa lui Gigi Becali. Dezvăluiri din interiorul familiei. ”Mă gândesc unde să-l bag pe Coman, iar dracii dispar” | EXCLUSIV

Unica.ro Cătălin Bordea, trădat de prietenul lui celebru! Cu cine se iubește Livia după divorț. Imaginile zilei în showbiz!