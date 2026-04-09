Mecanismul este simplu și gândit atât pentru utilizatorii deja familiarizați cu aplicația, cât și pentru ”începători”:

Dacă ești investitor în BT Pay, lucrurile stau după cum urmează

Primești un cod unic de recomandare direct în aplicație (notificare sau banner);

Îl trimiți mai departe prietenilor tăi;

Ei îl folosesc în propria aplicație BT Pay atunci când semnează contractul de intermediere pentru fonduri de investiții.

Fiecare cod poate fi utilizat de maximum 10 persoane.

Dacă te numeri printre primii 300 de participanți a căror cod a fost folosit de 7 ori – mergi GARANTAT la UNTOLD, cu un abonament ”General Access”.

Dacă ai reușit să convingi 3 prieteni să utilizeze codul tău, atunci intri automat în tragerea la sorți pentru alte 200 de abonamente.

Campania are loc până în 15 mai.

Nu ești încă investitor? Poți începe direct din aplicație!

Partea cea mai bună este că nu trebuie să fii deja investitor ca să participi. Tot ce ai de făcut este să:

Intri în BT Pay → tab-ul Investiții → Fonduri de investiții;

Semnezi contractul de aderare (fără sumă minimă impusă pentru generarea lui);

Primești propriul cod de referral și poți începe să-l distribui. De aici înainte, ai cale liberă spre UNTOLD.

De ce merită să arunci un ochi peste posibilitățile de investiții din BT Pay?

Dincolo de campanie, aplicația vine cu o serie de avantaje pentru cei care vor să înceapă să investească.

Investitorii au acces la 14 fonduri de investiții în lei, euro sau dolari, cu diferite grade de risc și randamente potențiale.

În ciuda prejudecăților, chiar nu este nevoie de sume mari pentru a deveni investitor: ca să te ”antrenezi” și să începi să înveți cum se face, poți începe cu sume accesibile: de la 50 lei sau 25 euro sau dolari.

De asemenea, de îndată ce începi, poți să își setezi investiții recurente gratuite, ca să-ți automatizezi economisirea și să fii sigur că te vei ține de planul de a economisi, cu investiții în fiecare lună.

Permanent, în aplicație, ai acces transparent la toate informațiile despre risc, randamente și structura fondurilor în care investești.

Cel mai important: totul este foarte simplu, rapid, din doar câteva tap-uri în app și într-un cadru reglementat.

Pe scurt, e cea mai simplă modalitate de a face primul pas în investiții, fără complicații.

Noua campanie lansată de Banca Transilvania reușește să aducă investițiile mai aproape de o generație obișnuită cu digitalul și cu recomandările între prieteni.

În plus, combinația dintre educație financiară și experiențe precum UNTOLD Festival face tot procesul mult mai atractiv.

Dacă ai deja BT Pay, poate e momentul să verifici secțiunea de investiții — nu doar pentru tine, ci și pentru prietenii tăi!

DE REȚINUT

Pot participa la campanie persoanele fizice cu vârsta de minimum 18 ani, cu domiciliu în România și carte de identitate valabilă;

Campania este activă până la 15 mai;

Codul primit este unic și poate fi folosit de maximum 10 ori;

Prietenii trebuie să introducă acel cod în momentul semnării contractului de intermediere pentru fondurile de investiții.

Foto: Banca Transilvania

