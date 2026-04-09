Mecanismul este simplu și gândit atât pentru utilizatorii deja familiarizați cu aplicația, cât și pentru ”începători”:

Dacă ești investitor în BT Pay, lucrurile stau după cum urmează

  • Primești un cod unic de recomandare direct în aplicație (notificare sau banner);
  • Îl trimiți mai departe prietenilor tăi;
  • Ei îl folosesc în propria aplicație BT Pay atunci când semnează contractul de intermediere pentru fonduri de investiții.

Fiecare cod poate fi utilizat de maximum 10 persoane.

Dacă te numeri printre primii 300 de participanți a căror cod a fost folosit de 7 ori – mergi GARANTAT la UNTOLD, cu un abonament ”General Access”.

Dacă ai reușit să convingi 3 prieteni să utilizeze codul tău, atunci intri automat în tragerea la sorți pentru alte 200 de abonamente.

Campania are loc până în 15 mai.

Nu ești încă investitor? Poți începe direct din aplicație!

Partea cea mai bună este că nu trebuie să fii deja investitor ca să participi. Tot ce ai de făcut este să:

  • Intri în BT Pay → tab-ul Investiții → Fonduri de investiții;
  • Semnezi contractul de aderare (fără sumă minimă impusă pentru generarea lui);
  • Primești propriul cod de referral și poți începe să-l distribui. De aici înainte, ai cale liberă spre UNTOLD.

De ce merită să arunci un ochi peste posibilitățile de investiții din BT Pay?

Dincolo de campanie, aplicația vine cu o serie de avantaje pentru cei care vor să înceapă să investească.

Investitorii au acces la 14 fonduri de investiții în lei, euro sau dolari, cu diferite grade de risc și randamente potențiale.

În ciuda prejudecăților, chiar nu este nevoie de sume mari pentru a deveni investitor: ca să te ”antrenezi” și să începi să înveți cum se face, poți începe cu sume accesibile: de la 50 lei sau 25 euro sau dolari.

De asemenea, de îndată ce începi, poți să își setezi investiții recurente gratuite, ca să-ți automatizezi economisirea și să fii sigur că te vei ține de planul de a economisi, cu investiții în fiecare lună.

Permanent, în aplicație, ai acces transparent la toate informațiile despre risc, randamente și structura fondurilor în care investești.

Cel mai important: totul este foarte simplu, rapid, din doar câteva tap-uri în app și într-un cadru reglementat.

Pe scurt, e cea mai simplă modalitate de a face primul pas în investiții, fără complicații.

Noua campanie lansată de Banca Transilvania reușește să aducă investițiile mai aproape de o generație obișnuită cu digitalul și cu recomandările între prieteni.

În plus, combinația dintre educație financiară și experiențe precum UNTOLD Festival face tot procesul mult mai atractiv.

Dacă ai deja BT Pay, poate e momentul să verifici secțiunea de investiții — nu doar pentru tine, ci și pentru prietenii tăi!

DE REȚINUT

Pot participa la campanie persoanele fizice cu vârsta de minimum 18 ani, cu domiciliu în România și carte de identitate valabilă;

Campania este activă până la 15 mai;

Codul primit este unic și poate fi folosit de maximum 10 ori;

Prietenii trebuie să introducă acel cod în momentul semnării contractului de intermediere pentru fondurile de investiții.

Toți au făcut ochii mari când i-au văzut pe nepoții lui Mircea Lucescu! Cum arată și cu ce se ocupă copiii lui Răzvan Lucescu. Toți și-au dat coate când au aflatv un detaliu nebănuit
Viva.ro
Toți au făcut ochii mari când i-au văzut pe nepoții lui Mircea Lucescu! Cum arată și cu ce se ocupă copiii lui Răzvan Lucescu. Toți și-au dat coate când au aflatv un detaliu nebănuit
Un bărbat venit la priveghiul de pe Arena Națională s-a apropiat de Răzvan Lucescu, iar ce a urmat i-a lăsat pe toți muți de uimire! Gestul lui a stârnit lacrimi
Unica.ro
Un bărbat venit la priveghiul de pe Arena Națională s-a apropiat de Răzvan Lucescu, iar ce a urmat i-a lăsat pe toți muți de uimire! Gestul lui a stârnit lacrimi
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Elle.ro
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
GSP.RO
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.RO
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
5 strănepoți, doi nepoți, un fiu, o soție a lăsat în urmă Mircea Lucescu, iar imaginile îți rup inima. Cine sunt și cu ce se ocupă "comorile" lui Mircea Lucescu
Libertateapentrufemei.ro
5 strănepoți, doi nepoți, un fiu, o soție a lăsat în urmă Mircea Lucescu, iar imaginile îți rup inima. Cine sunt și cu ce se ocupă "comorile" lui Mircea Lucescu
ULTIMA ORĂ! E Bomba zilei la TV! Un nume mare de la PRO TV a semnat cu Antena 1! Nimeni nu se aștepta la asta!
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! E Bomba zilei la TV! Un nume mare de la PRO TV a semnat cu Antena 1! Nimeni nu se aștepta la asta!
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Mihaela Rădulescu a deschis „arhiva secretă”! Ca răspuns pentru cei care i-au contestat relația cu Felix, a publicat 23 de fotografii de colecție din timpul relației lor
Tvmania.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Mihaela Rădulescu a deschis „arhiva secretă”! Ca răspuns pentru cei care i-au contestat relația cu Felix, a publicat 23 de fotografii de colecție din timpul relației lor

Peste 9.000 de polițiști și 400 de radare pe șosele, în minivacanța de Paște. Poliția Română: „Vor acționa zilnic la nivel național”
Știri România 13:40
Peste 9.000 de polițiști și 400 de radare pe șosele, în minivacanța de Paște. Poliția Română: „Vor acționa zilnic la nivel național”
Lege cu dedicație pentru proiectele privind exploatarea pământurilor rare finanțată de UE.  ONG-urile protestează: „Tentativă de a forţa un regim de expropriere în interes privat”
Analiză
Știri România 13:00
Lege cu dedicație pentru proiectele privind exploatarea pământurilor rare finanțată de UE.  ONG-urile protestează: „Tentativă de a forţa un regim de expropriere în interes privat”
Sondaj înainte de alegeri în Ungaria: partidul de opoziție Tisza, avans semnificativ în fața formațiunii lui Viktor Orbán
Adevarul.ro
Sondaj înainte de alegeri în Ungaria: partidul de opoziție Tisza, avans semnificativ în fața formațiunii lui Viktor Orbán
Ce ”ofertă” de nerefuzat a primit Mircea Lucescu de la Ion Țiriac în 2024: ”Eu îți fac stadionul!” Decizia surpriză luată de ”Il Luce”
Fanatik.ro
Ce ”ofertă” de nerefuzat a primit Mircea Lucescu de la Ion Țiriac în 2024: ”Eu îți fac stadionul!” Decizia surpriză luată de ”Il Luce”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Elle.ro
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat

Ce spune Maria Cârneci despre divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira: „A fost între ei”
Stiri Mondene 14:19
Ce spune Maria Cârneci despre divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira: „A fost între ei”
Legătura neștiută dintre Adrian Nartea și Andreea Raicu: „Eram partenerul ei”
Exclusiv
Stiri Mondene 14:00
Legătura neștiută dintre Adrian Nartea și Andreea Raicu: „Eram partenerul ei”
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
TVMania.ro
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
Exasperat de o familie de români care i-a ocupat ilegal casa, un francez a decis să o demoleze
ObservatorNews.ro
Exasperat de o familie de români care i-a ocupat ilegal casa, un francez a decis să o demoleze
Neli Lucescu, ținută în brațe de fiul Răzvan, la priveghiul marelui Lucescu, pe Arena Națională. În lacrimi, în fața sicriului acoperit de tricolor, o imagine care doare
Libertateapentrufemei.ro
Neli Lucescu, ținută în brațe de fiul Răzvan, la priveghiul marelui Lucescu, pe Arena Națională. În lacrimi, în fața sicriului acoperit de tricolor, o imagine care doare
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.ro
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Informare meteorologică ANM. Cum va fi vremea de Paștele ortodox
Mediafax.ro
Informare meteorologică ANM. Cum va fi vremea de Paștele ortodox
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
StirileKanalD.ro
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
Ultimul mesaj transmis de Mircea Lucescu înainte să moară! Ce mărturisire cutremurătoare a făcut „Il Luce”: „Gata, s-a terminat…”
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de Mircea Lucescu înainte să moară! Ce mărturisire cutremurătoare a făcut „Il Luce”: „Gata, s-a terminat…”
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Redactia.ro
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Gică Hagi a ajuns la priveghiul lui Mircea Lucescu. Primele imagini cu oamenii care au venit să îi aducă un ultim omagiu lui “Il Luce”
KanalD.ro
Gică Hagi a ajuns la priveghiul lui Mircea Lucescu. Primele imagini cu oamenii care au venit să îi aducă un ultim omagiu lui “Il Luce”

Tudor Chirilă, lui Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Politică 14:04
Tudor Chirilă, lui Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
Politică 08 apr.
Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
ZiaruldeIasi.ro
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
Ce se pregătește pe Arena Națională în timp ce lumea își ia adio de la Mircea Lucescu. Imagini cu două zile înainte de FCSB – Oțelul
Fanatik.ro
Ce se pregătește pe Arena Națională în timp ce lumea își ia adio de la Mircea Lucescu. Imagini cu două zile înainte de FCSB – Oțelul
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit