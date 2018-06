”Important este că ne-am înțeles, este un nou pas în privința gestionării fluxului migratoriu, în special pe Mediterană. Am găsit înțelegere și concluzii comune și am stipulat să începem o colaborare extinsă și credem fructuoasă cu organizații internaționale. Mi s-a părut foarte importantă ideea că toți am acceptat că soluții pot fi găsite și în afara Uniunii Europene și ideea unor noi centre de primire a migranților unde vor fi triați, înregistrați, în bază voluntară”, a spus președintele.

Klaus Iohannis a mai spus că s-au consumat multe ore de noapte pentru a se finaliza acest acord. ”Această înțlegre a meritat multele ore de noapt pe car le-am consumar”, a precizat Iohannis.

Despre situația României, președintele Klaus Iohannis a spus că noi, în momentul de față suntem suficient de bine în gesionarea fluxului migratoriu, pentru că nu suntem țară de destinație, ci de tranzit.

”Numărul de migranți care tranzitează România este rezonabil, pânpă acum nu am avut niciun fel de probleme cu gestionarea fluxului migratoriu și cred că ne vom prezenta în continuare bine”, a mai spus el.

Vineri vor avea loc discuții pe Brexit.

”Astăzi, nu așteptăm surprize, pentru că așteptăm o deblocare în special pe speța Irlanda de nord. Vom avea o discuție în format extins, pe zona euro”, a mai spus șeful statului.

Anunțul privind acordul la care au ajuns cei 28 după nouă ore de negocieri în cadrul summitului pe tema micrației, a fost făcut pe Twitter preşedintele Consiliului European, Donald Tusk: “Liderii UE28 s-au pus de acord asupra concluziilor summitului, inclusiv migraţia”, a scris acesta.

Detaliile acordului la care au ajuns liderii europeni după multe ore de negocieri nu au fost, încă, făcute publice, dar premierul Italiei, Giuseppe Conte, care a blocat discuțiile în primă fază, și-a exprimat satisfacția în cursul dimineții spunând că “Italia nu mai este singură”.

Preşedintele Klaus Iohannis participă, joi şi vineri, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. Plecarea șefului statului vine în contextul în care miercuri, în Parlament, moțiunea de cenzură împotriva Guvernululi Viorica Dăncilă a picat, iar Puterea așteaptă ca săptămâna aceasta președintele să anunțe revocarea din funcție a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi.

Vineri, preşedintele Iohannis va participa la Summitul Euro în format extins, unde va sublinia că “pentru ţara noastră, ca stat care doreşte să adere cât mai curând posibil la zona Euro, consolidarea Uniunii Economice şi Monetare are o importanţă majoră”.

