Sandra, 27 de ani, și-a pierdut viața într-o fracțiune de secundă într-un accident rutier produs pe 29 noiembrie 2023. Aflată la volanul mașinii ei, franțuzoaică a fost spulberată de Ionuț Miron (41 de ani), un șofer care conducea o dubă, relatează L'Est Éclair și Liberation, care scriu că românul a fost condamnat la un an și 4 luni de închisoare și are interdicție de ședere și conducere în Franța de cinci ani.