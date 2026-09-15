Cinci setări din iOS 27 pe care trebuie să le încerci chiar acum pe iPhone: cum folosești trucurile AI ascunse

Actualizarea iOS 27 aduce utilizatorilor numeroase funcții noi și opțiuni de personalizare, iar printre acestea se numără instrumente AI avansate și setări vizuale îmbunătățite. Nu este nevoie să petreci ore în șir explorând meniurile telefonului, iar în doar câteva minute poți activa cele mai utile funcții pentru a-ți îmbunătăți experiența. Iată cinci dintre cele mai interesante noutăți pe care ar trebui să le încerci imediat după instalare.

Personalizează transparența Liquid Glass

Una dintre cele mai evidente schimbări vizuale din iOS 27 este designul Liquid Glass, care oferă un glisor pentru ajustarea transparenței și opacității meniurilor. Accesează „Setări”, apoi „Display & Brightness” și selectează Liquid Glass.

Glisează spre stânga pentru a face fundalul mai transparent și a evidenția walpaper-ul, sau spre dreapta pentru un contrast mai mare și o mai bună lizibilitate a textului. Modificările pot fi previzualizate în timp real înainte de a ieși din meniu.

Funcții AI pentru editarea avansată a fotografiilor: Reframe și Extend

Aplicația „Poze” primește un upgrade major în iOS 27, cu două unelte bazate pe inteligență artificială: „Reframe” și „Extend”.

Funcția Reframe permite ajustarea perspectivei fotografiilor chiar și după ce acestea au fost realizate. Accesează modul de editare al unei imagini, selectează „Reframe” din meniul Apple Intelligence și mută imaginea pentru a schimba unghiul camerei, simulând o altă poziție de fotografiere.

Cu „Extend”, poți extinde marginile unei fotografii decupate prea strâns. Apple Intelligence va analiza textura, luminozitatea și culorile din jur pentru a completa automat fundalul. Aceste funcții oferă utilizatorilor obișnuiți puterea unor instrumente potente de editare, notează Tomsguide.com.

Șterge rapid obiectele sau persoanele nedorite cu „Clean Up”

Funcția îmbunătățită „Clean Up” transformă eliminarea elementelor nedorite din fotografii într-un proces rapid și precis. După ce ai selectat fotografia în aplicația Poze, accesează opțiunea „Clean Up”.

Prin atingerea sau trasarea peste un obiect sau o persoană, funcția va șterge elementul respectiv și va completa spațiul gol cu detalii realiste, potrivite contextului.

Control total asupra partajării locației

Aplicația Find My primește două opțiuni noi în iOS 27, care simplifică partajarea temporară a locației. Acum, poți seta un interval precis pentru cât timp vrei să partajezi locația, cum ar fi, de exemplu, „4 zile și 6 ore”, ceea ce este ideal pentru călătorii sau întâlniri temporare.

În plus, o funcție de „mod invizibil” îți permite să oprești temporar partajarea locației până la finalul zilei, fără a trimite notificări contactelor.

Pentru a activa această opțiune, apasă pe cele trei puncte de lângă pagina de contact a persoanei dorite și selectează „Ascunde locația”.

Automatizează sarcini cu ajutorul Shortcuts

iOS 27 ușurează crearea rutinelor automate prin integrarea Apple Intelligence. În aplicația Scurtături, atinge simbolul „+” pentru a crea o rutină nouă, selectează opțiunea „Descrie o scurtătură” și introdu în câteva cuvinte ce vrei să automatizezi.

Sistemul va genera automat scurtătura dorită. Acest upgrade face ca funcțiile complexe să fie accesibile chiar și utilizatorilor mai puțin tehnici.

Siri AI, indisponibil încă în Europa

Deși foarte multe funcții sunt disponibile deja pentru utilizatorii de iPhone-uri din afara Uniunii Europene, în spațiul comunitar acestea se lasă așteptate din cauza, sau datorită faptului că reglementările UE sunt mult mai stricte decât în alte regiuni.