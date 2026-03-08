Potrivit lui Ali Larijani, țara sa a capturat soldați ai Statelor Unite după izbucnirea războiului de săptămâna trecută.

Comentariile au fost făcute sâmbătă, într-o postare pe platforma de socializare X, în care Larijani a sugerat că SUA ar ascunde capturarea acestora.

„Mi s-a raportat că mai mulți soldați americani au fost luați prizonieri. Dar americanii susțin că aceștia au fost uciși în luptă. În ciuda eforturilor lor zadarnice, adevărul nu este ceva ce pot ascunde prea mult timp”, a scris Larijani.

Armata SUA a respins însă rapid aceste afirmații printr-o declarație proprie.

„Regimul iranian face tot ce poate pentru a răspândi minciuni și a induce în eroare. Acesta este încă un exemplu clar”, a declarat căpitanul Marinei americane Tim Hawkins, ca răspuns la postarea lui Larijani.

Un purtător de cuvânt al Comandamentului Central al SUA (CENTCOM) a reiterat negarea lui Hawkins într-o declarație pentru Al Jazeera Arabic.

„Afirmațiile regimului iranian despre capturarea unor soldați americani sunt încă un exemplu al minciunilor și înșelăciunilor sale”, a spus purtătorul de cuvânt.

Cel puțin șase membri ai forțelor armate americane au fost uciși de la începutul războiului, pe 28 februarie, după ce SUA și Israel au lansat un atac comun. Administrația președintelui american Donald Trump a numit campania militară „Operation Epic Fury”.

Agenția de presă iraniană Tasnim a relatat săptămâna aceasta că aproximativ 1.332 de persoane au fost ucise în război de săptămâna trecută. Acest bilanț include aproximativ 180 de copii care au murit într-un atac asupra unei școli din orașul Minab, din sud-estul țării.

O analiză realizată de The New York Times sugerează că școala ar fi fost lovită de SUA. Trump a dat însă vina pe Iran în timp ce răspundea întrebărilor jurnaliștilor la bordul avionului prezidențial Air Force One.
„Din ceea ce am văzut, Iranul a făcut asta”, a spus el sâmbătă.

Donald Trump și-a petrecut ziua deplasându-se între complexul său din sudul Floridei, unde găzduia oficiali latino-americani, și baza Forțelor Aeriene Dover din statul Delaware, unde au fost transferate trupurile soldaților uciși.

Toți cei șase au murit pe 1 martie, la o zi după începerea războiului, în urma unui atac iranian cu drone asupra unui port din Kuweit.

Armata SUA i-a identificat pe soldații morți drept Declan Cody, Jeffrey OBrien, Cody Khork, Noah Tietjens, Nicole Amor și Robert Marzan.

„Este o zi foarte tristă. Mă bucur că le-am adus un omagiu. Este greu. Este o situație dificilă”, a declarat Trump când a părăsit ceremonia de „transfer onorific” la bordul Air Force One.

Totuși, el a adoptat un ton optimist în ceea ce privește războiul, afirmând că evoluția acestuia este „pe cât de bună ar putea fi”.

„Câștigăm războiul la mare distanță. Le-am distrus întregul imperiu al răului”, a spus Trump despre Iran.
Totuși, Donald Trump nu a exclus încă posibilitatea de a trimite soldați americani în Iran. Într-un interviu acordat luni publicației The New York Post, el a refuzat să se angajeze într-o direcție sau alta.

„Fiecare președinte spune: «Nu vor exista trupe pe teren». Eu nu spun asta”, a declarat el.

Trump și oficiali precum secretarul Apărării Pete Hegseth au avertizat, de asemenea, că numărul victimelor americane ar putea continua să crească.

Într-un apel telefonic cu NBC News, Trump a spus: „Ne așteptăm la victime, dar, în cele din urmă, va fi un lucru foarte bun pentru lume”. El a estimat că războiul ar putea dura patru până la cinci săptămâni.

Războiul a divizat baza politică Make America Great Again (MAGA) a lui Trump, unii susținători exprimându-și frustrarea față de cea mai recentă ofensivă militară a președintelui.

Criticii au subliniat că Trump a candidat pentru realegere promițând că nu va „purta războaie fără sfârșit”.

„Sincer, nu-mi vine să cred că facem asta din nou”, a scris vineri pe rețelele sociale prezentatoarea conservatoare Megyn Kelly, reacționând la relatările potrivit cărora Trump ar lua în considerare trimiterea de „trupe pe teren” în Iran.

Fosta membră a Congresului, Marjorie Taylor Greene, l-a criticat, la rândul ei pe Trump, pentru că și-ar fi trădat promisiunile din campania „America First”.

„Trump și administrația sa și-au trădat promisiunile electorale de a nu avea războaie externe / de a nu avea schimbări de regim”, a scris Taylor Greene miercuri, avertizând asupra unei posibile reacții negative a alegătorilor la alegerile de la jumătatea mandatului.

„Am votat pentru America First, iar asta înseamnă americani pe primul loc și numai americani”, a adăugat ea.

Un sondaj realizat vineri de agențiile de presă NPR și PBS, împreună cu firma de cercetare Marist, a arătat că majoritatea cetățenilor americani dezaprobă războiul.

Dintre cei 1.591 de adulți intervievați, 56% s-au declarat împotriva conflictului.

„Acesta este un război nepopular, potrivit tuturor datelor din sondajele pe care le-am văzut în ultima săptămână”, a declarat corespondenta Al Jazeera, Kimberly Halkett.

„Majoritatea americanilor cred că este un război pe care țara nu și-l poate permite – nici din punct de vedere financiar, nici în ceea ce privește pierderea de vieți omenești, având în vedere că șase americani au fost deja uciși, iar trupurile lor au fost aduse înapoi în Statele Unite”, a continuat Kimberly Halkett.

