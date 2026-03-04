Cine sunt militarii americani omorâți în urma atacului din Kuweit

Soldații au fost identificați ca fiind căpitanul Cody Khork, 35 de ani, sergentul Nicole Amor, 39 de ani, sergentul Declan Coady, 20 de ani, și sergentul Noah Tietjens, 42 de ani. Pentagonul urmează să facă publice și numele celorlalte două persoane care au murit în urma atacului.

It is with heavy hearts that we announce the deaths of four U.S. Army Reserve Soldiers supporting Operation Epic Fury on March 1st.



“We honor our fallen Heroes, who served fearlessly and selflessly in defense of our nation.” said Lt. Gen. Robert Harter, Chief of Army Reserve. pic.twitter.com/r4zBm3hfyt — U.S. Army Reserve (@USArmyReserve) March 4, 2026

Într-o declarație video, Trump i-a numit, duminică, pe soldații uciși „adevărați patrioți americani care au făcut sacrificiul suprem pentru națiunea noastră, chiar dacă noi continuăm misiunea dreaptă pentru care și-au dat viața”.

„Ne rugăm pentru recuperarea completă a răniților și transmitem dragostea noastră imensă și recunoștința eternă familiilor celor căzuți”, a spus el. Trump a avertizat că „probabil vor mai fi” membri ai armatei uciși înainte de sfârșitul conflictului: „Și, din păcate, probabil vor mai fi și alții înainte ca totul să se termine. Așa stau lucrurile, probabil vor fi și alții, dar vom face tot posibilul ca acest lucru să nu se întâmple”.

De sâmbătă, 28 februarie, forțele americane și israeliene au efectuat atacuri la scară largă în Iran, inclusiv asupra complexului liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, care a fost ucis. Iranul a răspuns în urma acestor atacuri, lansând rachete îndreptate către Israel și facilități militare americane din regiune.

Șase militari americani au murit de la izbucnirea conflictului din Iran

Şase membri ai armatei SUA au fost ucişi, duminică, într-un atac asupra unei baze din Kuweit, potrivit Comandamentului Central al SUA. Un proiectil, suspectat a fi o dronă iraniană, a reușit să penetreze sistemele de apărare aeriană, lovind direct un centru de operațiuni tactice fortificat.

Victimele făceau parte din Comandamentul de Susținere al Armatei (1st TSC), cu baza la Fort Knox, unitate responsabilă de logistica întregii regiuni.

Câți oameni au fost uciși în războiul dus de SUA şi Israel împotriva Iranului

De când SUA şi Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie, statele din Golf care găzduiesc baze militare şi personal american, precum şi Libanul, au fost rapid implicate în conflict. În afară de cei șase americani morți în Kuweit, au fost raportate sute de victime și în alte state.

În Iran, peste 1.000 de civili, inclusiv copii, ar fi fost ucişi în cele patru zile câte au trecut de la începutul războiului, potrivit unui raport al unei organizaţii pentru drepturile omului din SUA, HRANA. Organizaţia pentru drepturile omului a declarat că, până marţi seară, cel puţin 1.097 de civili au fost ucişi, inclusiv 181 de copii. Cu toate acestea, raportul este unul preliminar şi sunt verificate alte sute de decese raportate.

165 de eleve şi membri ai personalului şcolar au fost ucişi într-un atac cu rachete asupra unei şcoli primare din Minab, în sudul ţării, în prima zi a războiului, potrivit organizaţiei umanitare nonprofit Iranian Red Crescent Society. Nu este clar dacă numărul victimelor include şi victimele militare ale Gărzii Revoluţionare Islamice, potrivit Reuters.

În Israel, 10 civili au fost ucişi, dintre care nouă persoane într-un atac cu rachete iraniene asupra Beit Shemesh, lângă Ierusalim, pe 1 martie, potrivit serviciului de ambulanţă israelian Magen David Adom. Forţele de Apărare Israeliene nu au raportat victime militare.

În Liban, cel puţin 50 de persoane au fost ucise în atacurile israeliene, potrivit Ministerului Sănătăţii din Liban.

În Bahrain, o persoană a fost ucisă după ce a izbucnit un incendiu în oraşul industrial Salman din Bahrain în urma interceptării unei rachete, potrivit Ministerului de Interne.

În Oman, o persoană a fost ucisă după ce un proiectil a lovit petrolierul MKD VYOM, sub pavilionul Insulelor Marshall, în largul coastelor Muscatului.

În Emiratele Arabe Unite, trei persoane au fost ucise, potrivit Ministerului Apărării din EAU.

În Kuweit, trei persoane, dintre care doi soldaţi kuweitieni, au fost ucise în atacurile iraniene asupra ţării, potrivit ministerelor sănătăţii şi de externe din Kuweit. Miercuri dimineaţa, Kuweitul a interceptat „mai multe ţinte aeriene ostile”, resturile căzând pe o casă şi provocând răniţi, potrivit agenţiei de ştiri de stat Kuwait News Agency, care citează Ministerul Apărării. Într-o postare ulterioară, agenţia de ştiri a citat Ministerul Sănătăţii din ţară, care a declarat că o fetiţă de 11 ani „a murit din cauza rănilor suferite când şrapnelul a căzut într-o zonă rezidenţială”, iar patru membri ai familiei sale erau supuşi „evaluării medicale”.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE