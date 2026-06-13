24 de miliarde de dolari din active iraniene înghețate

Una dintre cele mai importante cereri prezentate de presa iraniană se referă la banii blocați ai Teheranului. Potrivit agenției Anadolu, care citează presa iraniană Mehr, proiectul ar prevedea eliberarea a 24 de miliarde de dolari din active iraniene înghețate în perioada de negociere de 60 de zile. Jumătate din această sumă ar urma să fie disponibilă înainte de începerea negocierilor finale, potrivit aceleiași relatări.

Agenția oficială iraniană susține însă că o parte din activele Iranului ar fi eliberată imediat după semnarea unui acord de încetare a războiului, iar restul ar urma să fie deblocat treptat, în timpul negocierilor ulterioare. Teheranul susține că ar avea garanții privind acest proces.

Potrivit Reuters, Iranul ar primi beneficii economice doar dacă își respectă obligațiile prevăzute în acord și nu ar primi bani doar pentru semnarea memorandumului sau pentru simpla participare la negocieri.

Plan de reconstrucție de cel puțin 300 de miliarde de dolari

Cea mai spectaculoasă prevedere publicată de Mehr se referă la reconstrucția Iranului. Potrivit agenției iraniene, SUA și aliații lor ar trebui să prezinte un plan de reconstrucție în valoare de cel puțin 300 de miliarde de dolari.

IRNA a relatat că proiectul include și compensarea pagubelor provocate Iranului de ceea ce Teheranul numește agresiunea americano-israeliană. Mecanismul pentru plata acestor compensații ar urma să fie stabilit în perioada de negocieri de 60 de zile, după o posibilă semnare a memorandumului.

Acest punct nu apare în relatările americane despre proiectul de acord.

Discuții de 60 de zile după semnarea memorandumului

După semnarea memorandumului ar urma 60 de zile de negocieri. Aici apare una dintre marile diferențe dintre Iran și SUA: ce se discută în acest interval. Presa iraniană scrie că Teheranul vrea ca discuțiile să fie limitate la trei teme, și anume programul nuclear civil, ridicarea sancțiunilor americane și despăgubirile pentru pagubele de război, ceea ce ar scoate de pe masă alte subiecte cerute de Washington, inclusiv programul de rachete al Iranului și rolul său în regiune.

Statele Unite văd însă altfel aceste 60 de zile. Potrivit unui oficial citat de Reuters, perioada ar trebui să ducă la pași clari ai Iranului în dosarul nuclear, iar banii și ridicarea sancțiunilor ar depinde de respectarea acestor condiții.

Programul nuclear, punctul cel mai dur al disputei

Programul nuclear este unul dintre cele mai sensibile puncte ale negocierilor, iar Teheranul nu ar urma să își asume noi obligații nucleare imediat după semnarea memorandumului. Discuțiile despre îmbogățirea uraniului și despre stocurile deja existente ar fi amânate pentru etapa următoare a negocierilor.

De cealaltă parte, oficialii americani citați de Reuters vorbesc despre condiții mult mai stricte. Potrivit acestora, orice acord ar trebui să ducă la limitarea semnificativă a programului nuclear iranian, inclusiv prin eliminarea uraniului puternic îmbogățit.

Astfel, Iranul vrea să păstreze actualul program nuclear până la un acord final, în timp ce Statele Unite condiționează beneficiile economice de măsuri nucleare concrete și verificabile.

Strâmtoarea Ormuz ar urma să fie redeschisă

Strâmtoarea Ormuz rămâne una dintre cele mai importante mize ale negocierilor. Pe aici trece o parte importantă din petrolul transportat pe mare, iar orice blocaj poate speria imediat piețele de energie.

Donald Trump a spus că redeschiderea strâmtorii pentru traficul normal de petrol s-ar putea întâmpla imediat după semnarea unui acord, în timp ce Iranul spune vrea însă să păstreze controlul asupra strâmtorii, iar securitatea și navigația ar trebui gestionate de statele de coastă din regiune, nu de SUA. Mehr a relatat că redeschiderea Strâmtorii Ormuz ar putea avea loc în cel mult 30 de zile, dar numai în coordonare cu Iranul.

Ridicarea sancțiunilor, o altă miză uriașă

Ridicarea sancțiunilor este una dintre principalele cereri ale Iranului. Potrivit IRNA, memorandumul nu ar conține încă o promisiune finală a SUA, dar ar deschide negocieri pentru eliminarea sancțiunilor americane.

Mehr scrie că Teheranul cere mai mult, prin suspendarea sancțiunilor asupra petrolului, produselor petrochimice și derivatelor, acces complet la banii Iranului și ridicarea tuturor sancțiunilor americane primare și secundare. Aici apar și măsuri impuse prin Consiliul de Securitate al ONU și prin Agenția Internațională pentru Energie Atomică.

Statele Unite condiționează însă orice beneficiu economic de respectarea acordului. Un oficial american citat de Reuters spune că Iranul nu ar primi avantaje înainte să își îndeplinească obligațiile.

SUA ar trebui să nu se amestece în treburile interne ale Iranului

În proiectul prezentat de Mehr apar și condiții politice și militare. Iranul ar cere ca SUA să nu se amestece în treburile sale interne, să îi respecte suveranitatea și să își retragă forțele din zonele din jurul Iranului. Teheranul ar mai cere ca Washingtonul să nu își crească prezența militară în regiune și să nu impună sancțiuni noi pe durata negocierilor.

Potrivit Mehr, un eventual acord final ar urma să fie validat printr-o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU. Documentul ar include și un mecanism de monitorizare, pentru a verifica modul în care este aplicat acordul.

Trump spune că acordul este aproape, dar respinge versiunea iraniană

Donald Trump a spus că un acord pentru încheierea războiului cu Iranul ar putea fi semnat curând, posibil în Europa, și că Strâmtoarea Ormuz ar urma să fie redeschisă după semnare. El a respins o parte dintre informațiile apărute în presa iraniană, spunând că termenii prezentați de Teheran nu ar fi aceiași cu cei conveniți în scris. Chiar dacă va fi semnat la Geneva, acordul ar urma să se numească „Acordul de la Islamabad”, pentru a reflecta eforturile de mediere depuse de Qatar și Pakistan.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a spus că memorandumul „nu a fost niciodată mai aproape”, dar a cerut ca textul să nu fie tratat ca final înainte de încheierea negocierilor.

Discuțiile diplomatice au loc în paralel cu noi atacuri și acuzații militare, după loviturile americane asupra Iranului și după anunțul Teheranului că închide Strâmtoarea Ormuz pentru traficul maritim. Anadolu scrie că forțele americane au lovit din nou ținte din Iran, după doborârea unui elicopter Apache deasupra Strâmtorii Ormuz. Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a susținut că a atacat 18 ținte militare americane la baze din Kuweit, Bahrain și Iordania.

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