Donald Trump anunță bombardamente mult mai puternice asupra Iranului în această seară

Președintele Donald Trump a avertizat că Statele Unite vor lansa în această seară o nouă rundă de bombardamente considerabil mai dure și mai puternice asupra unor obiective militare din Iran, reiterând totodată pe rețelele sociale amenințarea privind preluarea controlului asupra insulei strategice Kharg, un punct economic vital prin care se derulează aproximativ 90% din exporturile de țiței ale țării.

Iranul se apără cu sisteme sol-aer portabile (MANPADs), mine antipersonal și antitanc

Potrivit CNN, Iranul a adus pe insulă sisteme suplimentare de rachete ghidate sol-aer portabile (MANPADs), precum și mine antipersonal și antitanc. Acestea au fost plasate strategic pe linia de coastă, în punctele unde s-ar putea desfășura o eventuală debarcare a trupelor americane. Măsurile au fost luate pentru a contracara un posibil ordin al președintelui american de atunci, Donald Trump, de a iniția o operațiune terestră împotriva insulei.

Iranul avertizează SUA cu un haos pe piețele de energie dacă Donald Trump va ataca insula Kharg

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a reacționat dur la amenințările lansate de Donald Trump privind preluarea insulei strategice Kharg, prin care se derulează 90% din exporturile de țiței ale țării, avertizând Statele Unite că orice decizie impulsivă de a distruge infrastructura energetică va arunca piețele globale în haos și va bloca definitiv armata americană într-o mlaștină militară de proporții din care nu va mai putea ieși ani la rând.

Insula Kharg, un punct strategic pentru Teheran

Insula Kharg, situată în Golful Persic, este vitală pentru economia iraniană, procesând aproximativ 90% din exporturile de petrol ale țării. Potrivit oficialilor americani citați de CNN, o operațiune militară de preluare a insulei sau de distrugere a infrastructurii sale energetice ar putea paraliza economia Iranului și capacitatea sa de a susține orice conflict armat.

Atacarea Insulei Kharg comportă riscuri semnificative pentru SUA

Planurile pentru capturarea Insulei Kharg au fost analizate timp de luni de zile de Pentagon și Casa Albă, însă au fost amânate din cauza riscurilor ridicate, au declarat pentru CNN un oficial al Pentagonului și doi oficiali ai administrației americane. „O astfel de operațiune ar necesita un număr semnificativ de trupe terestre și ar putea rezulta în victime umane semnificative pentru SUA”, au subliniat sursele. De aceea, o eventuală acțiune împotriva insulei a fost considerată o opțiune de „ultimă instanță”.

În ciuda atacurilor aeriene anterioare asupra instalațiilor militare de pe insulă, infrastructura energetică vitală a rămas neatinsă, semn că SUA au evitat până acum escaladarea directă a conflictului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE