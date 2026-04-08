Masoud Pezeshkian a discutat la telefon cu președintele francez Emmanuel Macron și i-a semnalat că „acceptarea armistițiului de către Iran este un semn clar al responsabilității sale și al disponibilității reale de a rezolva conflictele pe canale diplomatice”.

Apoi agenția de presă ISNA a scurs un mesaj indirect către președintele american Donald Trump, și anume că președintele iranian „a subliniat, de asemenea, necesitatea unui armistițiu în Liban și a reiterat că această cerere este una dintre condițiile esențiale ale planului în zece puncte al Iranului”. Donald Trump a considerat anterior acest plan drept „o bază viabilă pentru negocieri”.

Un avertisment a emis și ministrul iranian de externe Abbas Aragchi, potrivit căruia Statele Unite „trebuie să aleagă între încetarea focului sau continuarea războiului prin intermediul Israelului”. „Nu le poate avea pe ambele”, a transmis șeful diplomației iraniene, citat de agenția de presă EFE.

„Termenii încetării focului între Iran și Statele Unite sunt clari”, a subliniat ministrul iranian după atacurile aeriene masive efectuate miercuri de Israel în Liban.

„Lumea vede masacrul din Liban. Mingea este în terenul Statelor Unite și lumea așteaptă să vadă dacă își vor respecta angajamentele”, a insistat Aragchi.

Ministrul iranian a făcut referire la acordul anunțat de armistițiu anunțat de prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif, potrivit căruia este aplicabil „pretutindeni, inclusiv în Liban și în alte locuri”. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins această interpretare, iar Donald Trump i-a dat dreptate.

„Din cauza Hezbollahului”, Libanul „nu este inclus în acord”, a declarat preşedintele american într-un interviu acordat pentru PBS. Întrebat dacă este de acord ca Israelul să-şi continue războiul în Liban, Donald Trump a răspuns că este vorba de „o încăierare separată”.

Armata israeliană a anunțat mai devreme că a efectuat cea „mai mare lovitură coordonată” împotriva Hezbollah începând cu 2 martie, vizând miercuri peste 100 de obiective militare ale mișcării, în sudul Libanului și în capitala țării, Beirut.

Apărarea Civilă din Liban a anunțat un bilanț dramatic, de 254 de morți și 1.165 de răniți. Acest bilanț nu a fost confirmat însă din surse independente.

Ca urmare atacurilor aeriene de miercuri din Liban, Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, iar Casa Albă a denunțat un act „complet inacceptabil”.

Hezbollah a avertizat de asemenea că sângele „masacrelor” din Liban „nu va fi vărsat în zadar”.